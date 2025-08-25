Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je izjavio da se njegova zemlja sada približava završnoj fazi oslobađanja od terora, savjetujući naciji da bude strpljivija.
"Sada se približavamo završnoj fazi. Uz još malo strpljenja, još malo truda i pažnje, ako Bog da, savladat ćemo ovu posljednju prepreku i s lakoćom dostići naš dugo traženi cilj", rekao je Erdogan u obraćanju naciji povodom 954. godišnjice pobjede u Malazkirtu.
Naglašavajući odlučnost Ankare da maršira prema Turkiye bez terorizma, Erdogan je rekao da će izgraditi svijetlu budućnost za zemlju.
„Nastavit ćemo koračati samouvjereno, znajući šta radimo i čemu težimo, odlučnim koracima prema Turkiye bez terora koja uznemirava naše neprijatelje. Ne iznevjeravajući povjerenje naših mučenika i veterana, zajedno ćemo izgraditi svijetlu Turkiye usmjerenu na mir, spokoj i naklonost“, rekao je.
PKK, koju Turkiye, SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, sazvala je kongres u maju i objavila svoje raspuštanje, nakon februarskog poziva njenog zatvorenog kolovođe Abdullaha Ocalana za prekid višedecenijskih napada.
Dana 11. jula, grupa od 30 terorista PKK-a, uključujući 15 žena, predala se i uništila svoje oružje u iračkoj provinciji Sulaymaniyah bacajući ga u zapaljeni kotao.