Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je izjavio da se njegova zemlja sada približava završnoj fazi oslobađanja od terora, savjetujući naciji da bude strpljivija.

"Sada se približavamo završnoj fazi. Uz još malo strpljenja, još malo truda i pažnje, ako Bog da, savladat ćemo ovu posljednju prepreku i s lakoćom dostići naš dugo traženi cilj", rekao je Erdogan u obraćanju naciji povodom 954. godišnjice pobjede u Malazkirtu.

Naglašavajući odlučnost Ankare da maršira prema Turkiye bez terorizma, Erdogan je rekao da će izgraditi svijetlu budućnost za zemlju.