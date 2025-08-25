TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Erdogan: Turkiye će ostaviti iza sebe sve terorističke prijetnje
"Nastavit ćemo samouvjereno koračati, znajući šta radimo i čemu težimo, odlučnim koracima prema Turkiye bez terora", kazao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan: Turkiye će ostaviti iza sebe sve terorističke prijetnje
Naglašavajući odlučnost Ankare da maršira prema Turkiye bez terorizma, Erdogan je rekao da će izgraditi svijetlu budućnost za zemlju. / AA
25 August 2025

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je izjavio da se njegova zemlja sada približava završnoj fazi oslobađanja od terora, savjetujući naciji da bude strpljivija.

"Sada se približavamo završnoj fazi. Uz još malo strpljenja, još malo truda i pažnje, ako Bog da, savladat ćemo ovu posljednju prepreku i s lakoćom dostići naš dugo traženi cilj", rekao je Erdogan u obraćanju naciji povodom 954. godišnjice pobjede u Malazkirtu.

Naglašavajući odlučnost Ankare da maršira prema Turkiye bez terorizma, Erdogan je rekao da će izgraditi svijetlu budućnost za zemlju.

Preporučeno

„Nastavit ćemo koračati samouvjereno, znajući šta radimo i čemu težimo, odlučnim koracima prema Turkiye bez terora koja uznemirava naše neprijatelje. Ne iznevjeravajući povjerenje naših mučenika i veterana, zajedno ćemo izgraditi svijetlu Turkiye usmjerenu na mir, spokoj i naklonost“, rekao je.

PKK, koju Turkiye, SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, sazvala je kongres u maju i objavila svoje raspuštanje, nakon februarskog poziva njenog zatvorenog kolovođe Abdullaha Ocalana za prekid višedecenijskih napada.

Dana 11. jula, grupa od 30 terorista PKK-a, uključujući 15 žena, predala se i uništila svoje oružje u iračkoj provinciji Sulaymaniyah bacajući ga u zapaljeni kotao.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us