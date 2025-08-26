Turkiye je u utorak oštro osudila širenje izraelskih vojnih napada u Siriji, rekavši da oni krše teritorijalni integritet, jedinstvo i suverenitet zemlje.
U pisanoj izjavi u vezi s pojačanim izraelskim napadima u Siriji, tursko Ministarstvo vanjskih poslova je navelo: "Oštro osuđujemo izraelske vojne napade proširenog obima i izvedene kršeći teritorijalni integritet, jedinstvo i suverenitet Sirije."
U izjavi se naglašava da su napadi direktno usmjereni na napore za uspostavljanje stabilnosti i sigurnosti u Siriji i široj regiji, pozivajući na njihov trenutni prekid.
Također se dodaje da će Turkiye nastaviti podržavati viziju Sirije koja je slobodna od terorizma, sigurna i s punim teritorijalnim integritetom, u skladu s legitimnim očekivanjima sirijskog naroda.