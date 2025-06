Do sada je pronađeno 80 posto nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, a još se traži blizu 7.600, poručeno je s današnjeg okruglog stola održanog u Sarajevu pod nazivom "Kako ubrzati rješavanje sudbina nestalih u BiH iz ratnog perioda 1992-1995. godine”.

Okrugli sto je organizovala Koordinacija udruženja porodica nestalih osoba u BiH, a prisustvovao je veliki broj porodica nestalih.

Semina Alekić, predsjedavajuća Koordinacije udruženja porodica nestalih osoba u BiH, kazala je da je današnjem okruglom stolu prisustvovao veliki broj porodica nestalih osoba. "Mi, kao porodice koje još uvijek tragaju za svojim nestalim, poduzimali smo i poduzimat ćemo korake da damo svoj doprinos u ubrzanju procesa traženja nestalih. Jedan od tih doprinosa jeste razmjena informacija o novim saznanjima i eventualnim novim alatima za otkrivanje lokacija s potencijalnim grobnicama. Danas smo, bez obzira na nezadovoljstvo zbog sporog procesa, dobili ohrabrujuće informacije. Saznali smo da institucije rade na izradi akata kojim će napraviti sinergiju u razmjeni informacija i da će one biti sve na jednom mjestu", izjavila je Alekić.

Prema njenim riječima, dobili su i informacije da je angažiranje pasa dovelo do dobrih rezultata.

Mujo Hadžiomerović, predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH, podsjetio je da je institut do sada uradio ogroman posao kada je u pitanju traženje nestalih osoba u BiH.

"Do sada je pronađeno 80 posto nestalih osoba. Još uvijek je veliki posao pred nama, još imamo blizu 7.600 nestalih osoba. Sve je manje svjedoka, umiru, već dugo to traje. Postoje skeneri u svijetu koji snimaju dva metra ispod zemlje. U Kanadi su s tim skenerima pronašli sve Indijance i mi smo krenuli u prikupljanje ponuda takve opreme kako bismo došli do boljih rezultata", pojasnio je Hadžiomerović.

Kako je kazao, godinu očekuju norvešku narodnu organizaciju za obuku pasa - belgijskih ovčara, koji su već prepoznali dvije grobnice na području Nevesinja i jednu u Gackom.

U Bosni i Hercegovini, gdje je nakon rata pronađeno više od 1.000 masovnih grobnica, još se traga za velikim brojem osoba.

"U proteklih sedam mjeseci identifikovano je 128 posmrtnih ostataka, 45 je ekshumirano ove godine", dodao je Hadžiomerović.