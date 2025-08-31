Za očekivati je daljnji rast zbog Wegovyja, prvog lijeka iz skupine semaglutida odobrenog isključivo za mršavljenje.

Lijekovi s djelatnim tvarima semaglutid i liraglutid pomažu u regulaciji šećera u krvi i smanjenju apetita te se propisuju osobama s indeksom tjelesne mase (BMI) većim od 30 ili od 27 do 29 ako imaju dodatne zdravstvene rizike poput predijabetesa, hipertenzije ili kardiovaskularnih bolesti.

Većina tih lijekova indicirana je za dijabetes tipa 2, a ne za mršavljenje, osim Saxende (liraglutid) i od nedavno dostupnog Wegovya (semaglutid). HALMED ima podatke koliko je pakiranja semaglutida i liraglutida izdano, ali ne i koliko ih se koristi za mršavljenje, a koliko za liječenje dijabetesa.

Povećanje potražnje za njima ne može se povezati s rastom broja oboljelih od dijabetesa jer je, prema podacima HZJZ-a, u Hrvatskoj 2023. bilo 395.000 dijabetičara, a u 2024. njih 396.000.

Budući da HALMED prati potrošnju lijekova prema djelatnoj tvari, a ne prema zaštićenom nazivu, podaci se odnose na ukupnu potrošnju svih lijekova odobrenih u 2023. i 2024. godini na hrvatskom tržištu sa djelatnim tvarima: semaglutid (Ozempic i Rybelsus) i liraglutid (Saxenda, Victoza i Xultophy).

U 2023. izdano je tako 207.636 pakiranja tih lijekova, uz prihod oko 16,2 milijuna eura, dok je 2024. izdano 266.012 pakiranja vrijednih gotovo 21 milijun eura, navodi HALMED. Potrošnja je porasla za 28 posto, a prihod za 30 posto.

Lijek Wegovy je u Europskoj uniji odobren 2022. godine, ali je u Hrvatskoj dostupan tek od svibnja ove godine, pa će HALMED podatke o njegovoj potrošnji imati iduće godine.

U Hrvatskoj se lijekovi na bazi semaglutida i liraglutida za dijabetes djelomično pokrivaju preko HZZO-a uz doplatu pacijenata, dok troškove lijekova namijenjenih isključivo mršavljenju, poput Saxende i Wegovyja, plaćaju u cijelosti potrošači.

Porast posljedica promjena kriterija propisivanja

Specijalistica endokrinologije i dijabetologije Kristina Blaslov iz Doma zdravlja Centar u Zagrebu ističe da je rast potrošnje posljedica promjene kriterija propisivanja.

Objašnjava kako se lijekovi poput semaglutida, dulaglutida, liraglutida i tirzepatida temelje na hormonima iz probavnog trakta, prvenstveno iz tankog crijeva, koji se luče ne samo na unos hrane nego i na miris hrane. Usporavaju pražnjenje želuca, djeluju na mozak preko krvno-moždane barijere i daju osjećaj sitosti, kaže.

Blaslov dodaje da će primjena semaglutida rasti jer se sada propisuje ne samo za dijabetes nego i za debljinu, sniženi su pragovi BMI-ja za dijabetičare i osobe s povećanim kardiovaskularnim rizikom. Smatra ipak da se kod BMI-ja 27 ili 28 prvo treba primijeniti pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, a ne odmah ići na lijekove.