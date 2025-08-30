Grad Veles u Sjevernoj Makedoniji, grad s bogatom tradicijom u grnčarstvu, danas ima samo tri majstora koja se bave ovim zanatom koji je nekada bio prepoznatljiva karakteristika grada, a danas se nalazi na rubu izumiranja, javlja Anadolu.

Goce Stančev (45), jedan od posljednjih grnčara u Velesu, pokušava oživjeti i sačuvati ovu drevnu vještinu i neumorno radi sa suprugom kako bi tradicija ostala živa.

"Moja ljubav prema grnčarstvu je vrlo slučajna i mogu reći vrlo nepredvidljiiva, nikada nisam zamišljao da ću se ovim baviti, niko u našoj porodici se nije bavio ovim stoljetnim zanatom", rekao je Stančev, koji se odlučio posvetiti grnčarstvu prije gotovo dvije decenije.

Ljubav prema zanatu otkrio je u radionici pokojnog majstora iz Velesa, gdje je prvi put osjetio "magiju" keramike.

Od tada se, zajedno sa suprugom, posvetio učenju i prenošenju zanata.

Danas njihova radionica proizvodi razne proizvode, od suvenira i upotrebne keramike, do ukrasnih predmeta za dvorišta.

Proces učenja je težak

Grnčarstvo je poznato po dugom i mukotrpnom procesu, od vađenja i obrade gline, do oblikovanja i višestrukog pečenja.

"To je zanat koji je najteži za naučiti i raditi. Proces je dug, cijelo vrijeme ste izloženi fizičkom naporu", kaže Stančev.

Dodaje da ste stalno nesigurni, jer postoji rizik da se proizvod iskrivi ili pukne tokom pečenja ili sušenja.

Grnčarstvo s Velesa kao temelj kuće