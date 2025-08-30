Skupština Kosova nije konstituisana zbog nedovoljno glasova za izbor potpredsjednika ove institucije iz reda srpske zajednice.

Nijedan od poslanika koji su predloženi za glasanje nije dobio dovoljnu većinu i posljedično, Skupština ostaje sa samo četiri potpredsjednika, od pet, koliko bi trebala imati, da bi se smatrala konstituisanom.

Kandidati za potpredsjednika sa Srpske liste, prema žrijebu, nisu dobili nijedan glas poslanika, dok je srpski poslanik koji nije dio Srpske liste, Nenad Rašić, dobio 56 glasova, nijedan protiv i 21 suzdržan, te je eliminisan iz utrke, jer mu je to bio treći neuspjeh.

Predsjedavajući Skupštine Dimal Basha izjavio je da nijedan od kandidata nije uspio biti izabran za potpredsjednika, pri čemu osam njih nije dobilo dovoljno glasova, dok su dvojica odbila da se kandiduju.

"Mi kao Skupština nemamo drugu opciju kako da postupimo u vezi s potpredsjednikom koji dolazi iz srpske zajednice, stoga smatram da smo iscrpili četvrtu tačku dnevnog reda konstitutivne sjednice i, budući da nema druge objektivne opcije kako dalje postupiti, smatram da se konstitutivna sjednica smatra zatvorenom", naglasio je Basha.

O tome kako će nastaviti s radom Skupštine, Basha je rekao da će se konsultovati s članovima predsjedništva Skupštine u ponedjeljak u 13 sati.

Poslanici Skupštine Kosova iz Pokreta Samoopredjeljenje su 26. augusta, uz podršku Demokratske partije Kosova (PDK), nakon višemjesečne blokade, imenovali Dimala Bashu za predsjednika Devetog saziva Skupštine Kosova.