REGIJA
2 minuta čitanja
Skupština Kosova i dalje nekonstituisana bez potpredsjednika iz srpske zajednice
Nijedan od poslanika koji su predloženi za glasanje nije dobio dovoljnu većinu, Srpska lista saopćila da je podnijela žalbu Ustavnom sudu.
Skupština Kosova i dalje nekonstituisana bez potpredsjednika iz srpske zajednice
Bez imenovanja potpredsjednika iz srpske zajednice, Skupština Kosova se ne smatra konstituisanom. / AA
30 August 2025

Skupština Kosova nije konstituisana zbog nedovoljno glasova za izbor potpredsjednika ove institucije iz reda srpske zajednice.

Nijedan od poslanika koji su predloženi za glasanje nije dobio dovoljnu većinu i posljedično, Skupština ostaje sa samo četiri potpredsjednika, od pet, koliko bi trebala imati, da bi se smatrala konstituisanom.

Kandidati za potpredsjednika sa Srpske liste, prema žrijebu, nisu dobili nijedan glas poslanika, dok je srpski poslanik koji nije dio Srpske liste, Nenad Rašić, dobio 56 glasova, nijedan protiv i 21 suzdržan, te je eliminisan iz utrke, jer mu je to bio treći neuspjeh.

Predsjedavajući Skupštine Dimal Basha izjavio je da nijedan od kandidata nije uspio biti izabran za potpredsjednika, pri čemu osam njih nije dobilo dovoljno glasova, dok su dvojica odbila da se kandiduju.

"Mi kao Skupština nemamo drugu opciju kako da postupimo u vezi s potpredsjednikom koji dolazi iz srpske zajednice, stoga smatram da smo iscrpili četvrtu tačku dnevnog reda konstitutivne sjednice i, budući da nema druge objektivne opcije kako dalje postupiti, smatram da se konstitutivna sjednica smatra zatvorenom", naglasio je Basha.

O tome kako će nastaviti s radom Skupštine, Basha je rekao da će se konsultovati s članovima predsjedništva Skupštine u ponedjeljak u 13 sati.

Poslanici Skupštine Kosova iz Pokreta Samoopredjeljenje su 26. augusta, uz podršku Demokratske partije Kosova (PDK), nakon višemjesečne blokade, imenovali Dimala Bashu za predsjednika Devetog saziva Skupštine Kosova.

Preporučeno

Nakon njegovog imenovanja, poslanici su imenovali i četiri potpredsjednika Skupštine, od ukupno pet.

Ali, do podjela poslanika došlo je kada je u pitanju glasanje za potpredsjednika Skupštine iz redova srpske zajednice.

Samoopredjeljenje, koje je do tada podržavalo kandidate, nije glasalo kada je Srpska lista predložila Slavka Simića za kandidata za poziciju potpredsjednika.

Pošto Srpska lista nije tri puta uzastopno mijenjala kandidata, žrijebom je predložen Nenad Rašić, koji nije dio Srpske liste. Dobio je podršku Pokreta Samoopredjeljenje, ali ne i PDK-a, što je značilo da nije imao dovoljno glasova za imenovanje.

Bez imenovanja potpredsjednika iz srpske zajednice, Skupština Kosova se ne smatra konstituisanom.

Srpska lista je tokom dana saopćila da je već podnijela žalbu Ustavnom sudu "zbog ozbiljnog kršenja prava srpskog naroda na sjednicama skupštine u Prištini"

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us