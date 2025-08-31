Uredba o ograničenju marži u trgovini na veliko i malo Vlade Srbije počinje da se primjenjuje od ponedjeljka i odnosi se na 23 vrste robe, a najviša stopa marže u trgovini na malo, obračunata na prodajnu cijenu bez poreza na dodatnu vrijednost, ne može biti veća od 20 posto.

Kako je ranije najavljeno iz Vlade Srbije i od predsjednika Aleksandra Vučića, trebalo bi pojeftiniiti više od 20.000 proizvoda, uključujući osnovne namirnice poput mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja, kafe, voća, povrća, ulja, brašna, hrane za bebe, pelena, riže, kućne hemije, tjestenine, šećera itd.