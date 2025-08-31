REGIJA
Od ponedjeljka u Srbiji na snazi ograničenje marži u trgovini, najavljena pojeftinjenja
Vlasti su ranije najavile da bi trebalo pojeftiniti više od 20.000 proizvoda nakon stupanja uredbe na snagu.
Od ponedjeljka u Srbiji na snazi ograničenje marži u trgovini, najavljena pojeftinjenja
Trebalo bi pojeftiniiti više od 20.000 proizvoda. / Reuters
31 August 2025

Uredba o ograničenju marži u trgovini na veliko i malo Vlade Srbije počinje da se primjenjuje od ponedjeljka i odnosi se na 23 vrste robe, a najviša stopa marže u trgovini na malo, obračunata na prodajnu cijenu bez poreza na dodatnu vrijednost, ne može biti veća od 20 posto.

Kako je ranije najavljeno iz Vlade Srbije i od predsjednika Aleksandra Vučića, trebalo bi pojeftiniiti više od 20.000 proizvoda, uključujući osnovne namirnice poput mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja, kafe, voća, povrća, ulja, brašna, hrane za bebe, pelena, riže, kućne hemije, tjestenine, šećera itd.

Uredbom je precizirano da fakturna cijena dobavljača ne može biti veća od fakturne cijene koja je važila 1. avgusta 2025. godine, a da stopu marže od najviše 20 posto obračunatu na prodajnu cijenu bez poreza na dodatnu vrijednost, moraju da primjenjuju trgovci na malo koji obavljaju nespecijalizovanu trgovinu na malo i koji su u 2024. godini ostvarili ukupan poslovni prihod veći od 4,5 milijardi dinara, osim trgovaca u trgovini na prodajnom mjestu u prenosivim prodajnim objektima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina, navodi Vlada.

Ukoliko je do dana stupanja na snagu ove uredbe, stopa marže na određene proizvode prilikom posljednjeg obračuna redovnih cijena bila niža od 20 odsto, primjenjivaće se ta niža stopa.

