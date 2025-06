Istraživanje Centra Daffodil iz Novog Južnog Walesa, zajednička platforma Vijeća za rak NSW-a i Univerziteta u Sidneyju, pokazalo je da se stopa karcinoma, odnosno raka, povezanih s gojaznošću u Australiji gotovo učetverostručila između 1983. i 2017. godine, nagovještavajući rastuću krizu karcinoma koja se može spriječiti ukoliko se ne poduzmu hitni koraci i mjere u borbi protiv epidemije gojaznosti.

Centar Daffodil je vodeći istraživački centar o kontroli raka koji pruža pravovremene i relevantne dokaze nacionalnim i međunarodnim kreatorima politika kako bi se informisali o najboljim praksama donošenja ključnih odluka u kontroli raka.

Naučno istraživanje o ovoj temi objavljeno je u časopisu "The Lancet Regional Health-Western Pacific".

Analiza na deset vrsta karcinoma

Centar Daffodil analizirao je 35-godišnje stope deset vrsta raka u Australiji, koji su prema nalazima Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetskog fonda za istraživanje raka povezani s gojaznošću. Analizirani su karcinomi crijeva, jetre, žučne kese, pankreasa, dojke (žene u postmenopauzi), materice, jajnika, bubrega i štitne žlijezde, te multipli mijelom.

Viša naučna saradnica i glavna autorica istraživanja, dr. Eleonora Feletto, izjavila je da je studija pokazala da je za karcinome koji su povezani s prekomjernom težinom i gojaznošću, incidencija bila gotovo tri puta veća kod mladih ljudi, u poređenju s onima rođenim u kasnim 1940-im.

"Za karcinome bez jasne povezanosti s prekomjernom težinom i gojaznošću, nismo uočili isti porast, što pokazuje rastuću zabrinutost za gojaznost kao epidemiju u javnom zdravlju", rekla je dr. Feletto.

U poređenju s drugim vrstama raka, oni koji su snažno povezani s gojaznošću povećali su se u incidenciji između 1983. i 2017. godine alarmantnom brzinom.

Predsjednica Komisije za ishranu, alkohol i fizičku aktivnost Vijeća za rak, Clare Hughes, rekla je da se Australija suočava s velikim problemom javnog zdravlja. "Mi smo bogata zemlja koja je ponosna na svoj zdravstveni sistem, ali vidimo da stopa gojaznosti nastavlja rasti tokom decenija."

Nagli porast broja karcinoma povezanih s gojaznošću

Istraživanje je također pokazalo nagli porast broja karcinoma povezanih s gojaznošću kod ljudi rođenih nakon 1960. godine, kada je stopa gojaznosti u Australiji počela značajno rasti.

"Posljednjih decenija desile su se promjene u opskrbi hranom, načinima ishrane, porastu ultra prerađene hrane, prekomjernoj potrošnji i neaktivnom načinu života, a sve to kreira okruženje koje dovodi do povećanja tjelesne mase i lošeg zdravlja. Uz naše istraživanje koje pokazuje da rezultati o epidemiji gojaznosti dovode do eskalacije incidencije raka koji se mogu spriječiti, vlade moraju poduzeti snažne mjere kako bi promovisale poboljšanu ishranu i fizičku aktivnost", rekla je Hughes.

Slučajevi uobičajenih karcinoma povezanih s gojaznošću, kao što je rak crijeva, trostruko su porasli kod mlađih ljudi, dok su rjeđi karcinomi povezani s gojaznošću, kao što su rak jetre, bubrega, materice, štitne žlijezde i pankreasa, porasli u istoj mjeri, ako ne i još više od toga.

"Ukupno, više od milion slučajeva tipova raka za koje je utvrđeno da su povezani s gojaznošću dijagnosticirano je tokom 35-godišnjeg perioda," kazala je dr. Feletto. "Obim u okviru kojeg gojaznost direktno uzrokuje ove vrste raka svakako varira. Uzorak se pojavio u svih 10, pokazujući da incidencija karcinoma povezanih s gojaznošću raste brže od onih koji nisu povezani s gojaznošću."

Podići svijest o zdravstvenim posljedicama gojaznosti

Vijeće za borbu protiv raka stoga poziva sve vlade u svijetu da implementiraju preporuke Nacionalne strategije za gojaznost kako bi podigle svijest o zdravstvenim posljedicama gojaznosti i uvele politike za rješavanje okolišnih faktora koji doprinose debljanju stanovnika.

Prekomjerna težina i gojaznost definiraju se kao abnormalno ili prekomjerno nakupljanje masti koje može narušiti zdravlje. U svijetu se gojaznost skoro utrostručila od 1975. godine. U 2016. godini više od 1,9 milijardi odraslih osoba, starijih od 18 godina, imalo je prekomjernu težinu, a od toga je više od 650 miliona bilo gojazno.

Također, 39 posto odraslih osoba, starijih od 18 godina, imalo je prekomjernu težinu u 2016. godini, a 13 posto je bilo gojazno. Većina svjetske populacije živi u zemljama u kojima prekomjerna težina i gojaznost ubijaju više ljudi nego nedovoljna težina.

Prema zvaničnim podacima, 39 miliona djece mlađe od pet godina imalo je prekomjernu težinu ili gojaznost u 2020. godini. Više od 340 miliona djece i adolescenata uzrasta od 5 do 19 godina imalo je prekomjernu težinu ili gojaznost 2016. godine. Važno je naglasiti da se gojaznost može spriječiti.

Stopa karcinoma viša kod muškaraca

Na globalnom nivou, ukupno 18.094.716 miliona slučajeva raka dijagnosticirano je 2020. godine. Standardizirana stopa za sve karcinome (isključujući nemelanomski rak kože) za muškarce i žene zajedno bila je 190 na 100.000 u 2020. godini. Stopa je bila viša za muškarce (206,9 na 100.000) nego za žene (178,1 na 100.000).

S obzirom da teret i izazovi povezani s rakom rastu u gotovo svakoj zemlji, prevencija raka je značajan problem za javno zdravlje. Blizu 40 posto slučajeva raka može se spriječiti rješavanjem faktora rizika koji se odnose na način ishrane i fizičku aktivnost.

Rak je vodeći uzrok smrtnosti širom svijeta i čini gotovo 10 miliona smrtnih slučajeva u 2020. godini. Očekuje se da će samo u Sjedinjenim Američkim Državama 2022. godine biti dijagnosticirano više od dva miliona novih slučajeva raka, sa 609.000 predviđenih smrtnih slučajeva izazvanih rakom.

Najčešće dijagnosticirani karcinomi širom svijeta bili su karcinom dojke kod žena (2,26 miliona slučajeva), pluća (2,21) i rak prostate (1,41), a najčešći uzroci smrti od raka bili su pluća (1,79 miliona smrtnih slučajeva), jetra (830.000) i karcinom želuca (769.000).