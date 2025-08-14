Selo Dartlo, smješteno na oko 2.000 metara nadmorske visine u regiji Tusheti na sjeveroistoku Gruzije, sve više privlači pažnju posjetilaca svojom očuvanom srednjovjekovnom arhitekturom i netaknutom prirodom.

Ovo selo, proglašeno kulturnim naslijeđem, poznato je po kamenim kulama i kućama građenim tehnikom suhog zida, bez upotrebe vezivnog materijala, što je bila tradicionalna metoda gradnje s odbrambenim karakterom. Crni kamen dominira ovim zdanjima, dajući selu prepoznatljiv izgled i svjedočeći o bogatom arhitektonskom naslijeđu regije.

Zbog nepristupačnih puteva, ovo planinsko selo je dostupno samo tokom ljetnih mjeseci, što dodatno doprinosi njegovoj autentičnosti.