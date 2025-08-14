Gruzijsko selo Dartlo kamenom arhitekturom podsjeća na bosanski Lukomir
Kamene građevine, uske staze, planinski pejzaži i miran način života čine ga atraktivnim za ljubitelje prirode, planinarenja i fotografije.
14 August 2025

Selo Dartlo, smješteno na oko 2.000 metara nadmorske visine u regiji Tusheti na sjeveroistoku Gruzije, sve više privlači pažnju posjetilaca svojom očuvanom srednjovjekovnom arhitekturom i netaknutom prirodom.

Ovo selo, proglašeno kulturnim naslijeđem, poznato je po kamenim kulama i kućama građenim tehnikom suhog zida, bez upotrebe vezivnog materijala, što je bila tradicionalna metoda gradnje s odbrambenim karakterom. Crni kamen dominira ovim zdanjima, dajući selu prepoznatljiv izgled i svjedočeći o bogatom arhitektonskom naslijeđu regije.

Zbog nepristupačnih puteva, ovo planinsko selo je dostupno samo tokom ljetnih mjeseci, što dodatno doprinosi njegovoj autentičnosti.

Preporučeno

Uske staze, planinski pejzaži i miran način života čine ga atraktivnim za ljubitelje prirode, planinarenja i fotografije. Zahvaljujući projektima restauracije, mnoge građevine iz 17. i 18. stoljeća zadržale su svoj originalni oblik.

Selo Dartlo često se upoređuje s Lukomirom, najvišim naseljenim selom u Bosni i Hercegovini, smještenim na obroncima Bjelašnice.

Iako se nalaze u različitim dijelovima svijeta, i Dartlo i Lukomir svjedoče o otpornosti i prilagodljivosti čovjeka prirodi, te o važnosti očuvanja kulturne i historijske baštine.

