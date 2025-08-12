Nedavno genomsko istraživanje otkrilo je da je neolitsko naselje Çatalhöyük u središnjoj Turkiye svoje društvo organiziralo prema ženskim lozama, naglašavajući ključnu ulogu žena u ranim poljoprivrednim zajednicama.

Ovo naučno istraživanje pratilo je promjene u porodničnim strukturama tokom vremena i rasvijetlilo evoluciju društvenih normi kroz stoljeća. Danas se Çatalhöyük smatra prvim poznatim gradom na svijetu – mjestom gdje su okolna sela prvi put formirala zajednički centar, označivši početak urbane civilizacije koja i danas oblikuje naš svijet.

Upisan na UNESCO-vu listu svjetske baštine i smješten u današnjoj pokrajini Konya, Çatalhöyük je poznat po jedinstvenoj praksi ukopa – podzemnim grobnicama u kojima su pojedinci sahranjivani ispod vlastitih domova.

Nedavno objavljena studija u časopisu Science, rađena tokom 12 godina uz saradnju 47 stručnjaka iz genetike, arheologije i biološke antropologije iz Turkiye i još deset zemalja, donijela je fascinantne uvide u srodstvo i rodne odnose unutar ove zajednice. Istraživači su analizirali skeletne ostatke 395 osoba koje su živjele između 8000. i 5800. godine prije nove ere, te uspješno sekvencirali DNK 131 osobe, sahranjene u 35 kuća.

Genetska poređenja pokazala su da su majčinske loze imale dominantniju ulog u povezivanju članova kućanstava u Çatalhöyüku, dok su očeve loze bile manje značajne. Žene su bile stubovi svakog domaćinstva, dok su muškarci najvjerovatnije napuštali zajednicu. Zanimljivo je da su ukopi djevojčica sadržavali više grobnih predmeta nego oni dječaka.

Ovi nalazi pokazuju da patrijarhalni sistemi, poznati s neolitskih lokaliteta u Evropi koji potiču iz Anatolije, nisu bili univerzalni u ranim poljoprivrednim zajednicama.