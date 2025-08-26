Peti dan osmodnevne Konferencije o Gazi nastavljen je u utorak na Ostrvu demokratije i slobode u Istanbulu, nizom radionica fokusiranih na historiju, sadašnju stvarnost i budućnost palestinskog pitanja, kao i na političke, medijske i vjerske odgovornosti muslimanskog svijeta.

Jutarnja sesija podijelila je učesnike u dvije grupe. Jedna je ispitivala historijsku putanju palestinske borbe i njene trenutne izazove, dok je druga istraživala moguće scenarije za njenu budućnost. Poslijepodne je pažnja usmjerena na ulogu naučnika i medija u odbrani Palestine, uz diskusije o dužnostima država, političara i islamskih pokreta. Kasnije je održan brifing za novinare.

Posljednja radionica dana fokusirala se na pronalaženje rješenja, s posebnim naglaskom na to kako vjerski lideri i mediji mogu mobilizirati javno mnijenje i ojačati kolektivni otpor. Sesije su završene općim sastankom na kojem su voditelji radionica predstavili svoje izvještaje, doprinoseći širem skupu preporuka koje će kulminirati “Istanbulskom deklaracijom“ na koncu Konferencije.

Dostaviti pomoć Gazi

Tokom saopštenja za javnost, koje je na arapskom jeziku dao Habib Saeed al-Saqqaf, bivši predsjednik Međunarodne unije muslimanskih učenjaka (IUMS), i na turskom Ibrahim Ozyasar, rektor Univerziteta Mardin Artuklu, učesnici su uputili hitan poziv na akciju.

“Hitne dužnosti muslimanskih i arapskih zemalja su da odmah otvore granice i da bez odlaganja pruže humanitarnu i medicinsku pomoć“, navodi se u saopštenju, direktno se obraćajući Egiptu i Jordanu.

U saopštenju se dalje pozivaju islamske nacije i slobodni narodi širom svijeta da prekinu nepravednu opsadu Gaze raspoređivanjem humanitarnih plovila koja prevoze hranu i lijekove i izražavaju glas svjetske savjesti.

Također se zahtijeva trenutni i sveobuhvatni prekid svih odnosa sa cionističkom grupom, politički i ekonomski, povlačenje ambasadora i suspenzija svih oblika kontrole.

Al-Saqqaf je upozorio da će “nastavak cionističke agresije i eskalirajuća glad izazvati veliki masovni i narodni ustanak među muslimanskim narodom i drugima“, istovremeno potvrđujući da je džamija Al-Aksa blagoslovljena crvena linija.

Uloga medija istaknuta je kao ključna u razotkrivanju zločina okupacije na svim jezicima svijeta i odavanju počasti ubijenim reporterima u Gazi, koji su stradali tokom svoje dužnosti dokumentiranja zločina okupacije.

Osim toga, u izjavi se poziva na uspostavljanje “stalnog islamskog fonda za izgradnju Gaze“, uključivanje studija o Palestini u obrazovne nastavne planove i programe, pravne inicijative za krivično gonjenje izraelskih zvaničnika na međunarodnim sudovima i parlamentarnu saradnju sa globalnim kolegama u podršci palestinskom cilju.

Granice se moraju otvoriti silom ako je potrebno

U razgovoru za Anadolu na marginama konferencije, Hafez Alkarmi, direktor Islamskog centra Mayfair u Londonu, pozvao je muslimanske vođe da preduzmu hitne mjere kako bi olakšali patnje u Gazi.