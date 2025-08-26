Peti dan osmodnevne Konferencije o Gazi nastavljen je u utorak na Ostrvu demokratije i slobode u Istanbulu, nizom radionica fokusiranih na historiju, sadašnju stvarnost i budućnost palestinskog pitanja, kao i na političke, medijske i vjerske odgovornosti muslimanskog svijeta.
Jutarnja sesija podijelila je učesnike u dvije grupe. Jedna je ispitivala historijsku putanju palestinske borbe i njene trenutne izazove, dok je druga istraživala moguće scenarije za njenu budućnost. Poslijepodne je pažnja usmjerena na ulogu naučnika i medija u odbrani Palestine, uz diskusije o dužnostima država, političara i islamskih pokreta. Kasnije je održan brifing za novinare.
Posljednja radionica dana fokusirala se na pronalaženje rješenja, s posebnim naglaskom na to kako vjerski lideri i mediji mogu mobilizirati javno mnijenje i ojačati kolektivni otpor. Sesije su završene općim sastankom na kojem su voditelji radionica predstavili svoje izvještaje, doprinoseći širem skupu preporuka koje će kulminirati “Istanbulskom deklaracijom“ na koncu Konferencije.
Dostaviti pomoć Gazi
Tokom saopštenja za javnost, koje je na arapskom jeziku dao Habib Saeed al-Saqqaf, bivši predsjednik Međunarodne unije muslimanskih učenjaka (IUMS), i na turskom Ibrahim Ozyasar, rektor Univerziteta Mardin Artuklu, učesnici su uputili hitan poziv na akciju.
“Hitne dužnosti muslimanskih i arapskih zemalja su da odmah otvore granice i da bez odlaganja pruže humanitarnu i medicinsku pomoć“, navodi se u saopštenju, direktno se obraćajući Egiptu i Jordanu.
U saopštenju se dalje pozivaju islamske nacije i slobodni narodi širom svijeta da prekinu nepravednu opsadu Gaze raspoređivanjem humanitarnih plovila koja prevoze hranu i lijekove i izražavaju glas svjetske savjesti.
Također se zahtijeva trenutni i sveobuhvatni prekid svih odnosa sa cionističkom grupom, politički i ekonomski, povlačenje ambasadora i suspenzija svih oblika kontrole.
Al-Saqqaf je upozorio da će “nastavak cionističke agresije i eskalirajuća glad izazvati veliki masovni i narodni ustanak među muslimanskim narodom i drugima“, istovremeno potvrđujući da je džamija Al-Aksa blagoslovljena crvena linija.
Uloga medija istaknuta je kao ključna u razotkrivanju zločina okupacije na svim jezicima svijeta i odavanju počasti ubijenim reporterima u Gazi, koji su stradali tokom svoje dužnosti dokumentiranja zločina okupacije.
Osim toga, u izjavi se poziva na uspostavljanje “stalnog islamskog fonda za izgradnju Gaze“, uključivanje studija o Palestini u obrazovne nastavne planove i programe, pravne inicijative za krivično gonjenje izraelskih zvaničnika na međunarodnim sudovima i parlamentarnu saradnju sa globalnim kolegama u podršci palestinskom cilju.
Granice se moraju otvoriti silom ako je potrebno
U razgovoru za Anadolu na marginama konferencije, Hafez Alkarmi, direktor Islamskog centra Mayfair u Londonu, pozvao je muslimanske vođe da preduzmu hitne mjere kako bi olakšali patnje u Gazi.
“Gaza je sada u genocidu, izraelska vojska je uništila sve, bolnice, domove, sve u Gazi je sada uništeno. Muslimanski vladari moraju učiniti, ne samo da kažu neke stvari, već da nešto učine kako bi hrana i mlijeko došli do djece u Gazi“, poručio je Alkarmi.
Naglasio je da granice, posebno Rafah, moraju biti otvorene “silom“ ako je potrebno da se dostavi pomoć.
O ulozi evropskih muslimana, Alkarmi je napomenuo da je samo u Londonu održano više od 30 demonstracija, da milioni ljudi traže od vlade da zaustavi oružje i naoružanje Izraela.
Dodao je da muslimanske dobrotvorne organizacije prikupljaju stotine ili hiljade donacija za Gazu, dok su nove pravne grupe u Londonu pokrenule postupke protiv izraelskih lidera, uključujući izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, kako bi ih spriječile da posjete Veliku Britaniju.
Alkarmi je ukazao na promjenu javnog mnijenja.
“Prije dvije sedmice, 65 posto britanskog naroda podržalo je palestinski slučaj. U Evropi, oko 60 ili 62 posto ... je protiv Izraela i podržava palestinski slučaj. Ovo je promjena, korak po korak“, rekao je.
Zasluge za pokretanje ovog zamaha pripisao je mlađoj generaciji, vođenoj društvenim mrežama.
“Oni imaju istinu, ne iz mainstream medija poput BBC-a ili Reutersa, već istinitu priču o Palestini, o Gazi. Sada imamo novu generaciju, u budućnosti, ova generacija će biti vladari u parlamentu“, dodao je.
“Ovo je promjena, korak po korak, za Palestince da dostignu svoju nagradu“, rekao je.
Islamska i humanitarna odgovornost: Gaza
Konferenciju pod nazivom “Islamska i humanitarna odgovornost: Gaza“ zajednički organizuju IUMS i Fondacija za islamske učenjake u Turkiye. Okupljajući više od 150 naučnika i predstavnika iz preko 50 zemalja, konferencija se bavi tekućim izraelskim ratom u Gazi i širim odgovorom muslimanskog svijeta.
U prethodnim danima konferencije, vodeće ličnosti poput predsjednika IUMS-a šeika Alija Muhyiddina al-Qaradaghija, šefa turskog Diyaneta Alija Erbasa i generalnog sekretara IUMS-a šeika Alija Muhammada al-Sallabija, naglasili su hitnu dužnost pružanja pomoći Palestincima. Doprinose su dali i šeik Ahmed Hassan al-Taha iz Iračkog vijeća za fikh i profesor Nasrullah Hacimuftuoglu, predsjednik Fondacije za islamske naučnike u Turkiye.
Okupljanje je počelo u petak molitvom u istanbulskoj džamiji “Eyup Sultan“, a završit će se 29. augusta u Aja Sofiji, gdje će biti objavljena “Istanbulska deklaracija“ u kojoj će biti navedeni konkretni koraci za političko, humanitarno i pravno djelovanje u podršci palestinskom cilju.