Britanski rječnik, poznati Cambridge Dictionary, dodao je termine poput "tradwife" i "delulu" u svoje online izdanje, koji su postali popularni putem društvenih mreža i prvenstveno ih koriste mlađe generacije. Izdavač Cambridge University Press objavio je u ponedjeljak da je u proteklih 12 mjeseci dodano više od 6.000 novih riječi.

Složenica "tradwife", kombinacija engleskih riječi traditional (tradicionalno) i wife (supruga), označava „rastući i kontroverzni trend na Instagramu i TikToku koji prihvata tradicionalne rodne uloge". U okviru tog trenda, žene se predstavljaju kao tradicionalne supruge i majke koje pronalaze ispunjenje kroz kućne poslove poput kuhanja, čišćenja i odgoja djece.

Još jedan termin koji je ušao u online rječnik je "delulu", izveden od riječi delusional. Prema rječniku Cambridge, termin znači "vjerovanje u stvari koje nisu stvarne ili istinite, obično zbog vlastitog izbora". Riječ ne koriste samo mlađe generacije poput generacije Z ili generacije Alpha. Cambridge Dictionary čak citira australijskog premijera Anthonyja Albanesea, koji je izraz upotrijebio tokom parlamentarne rasprave.