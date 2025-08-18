Britanski rječnik, poznati Cambridge Dictionary, dodao je termine poput "tradwife" i "delulu" u svoje online izdanje, koji su postali popularni putem društvenih mreža i prvenstveno ih koriste mlađe generacije. Izdavač Cambridge University Press objavio je u ponedjeljak da je u proteklih 12 mjeseci dodano više od 6.000 novih riječi.
Složenica "tradwife", kombinacija engleskih riječi traditional (tradicionalno) i wife (supruga), označava „rastući i kontroverzni trend na Instagramu i TikToku koji prihvata tradicionalne rodne uloge". U okviru tog trenda, žene se predstavljaju kao tradicionalne supruge i majke koje pronalaze ispunjenje kroz kućne poslove poput kuhanja, čišćenja i odgoja djece.
Još jedan termin koji je ušao u online rječnik je "delulu", izveden od riječi delusional. Prema rječniku Cambridge, termin znači "vjerovanje u stvari koje nisu stvarne ili istinite, obično zbog vlastitog izbora". Riječ ne koriste samo mlađe generacije poput generacije Z ili generacije Alpha. Cambridge Dictionary čak citira australijskog premijera Anthonyja Albanesea, koji je izraz upotrijebio tokom parlamentarne rasprave.
Usput, i sam pojam Generacija Alfa (Gen Alpha) uvršten je kao novi termin. Odnosi se na osobe rođene tokom 2010-ih i ranih 2020-ih godina.
Još jedan novitet u rječniku je izraz „mouse jiggler“ (pokretač miša) – naziv za softver koji simulira pomjeranje miša na računaru. Na taj način, osoba koja radi od kuće može stvoriti privid da je aktivna za računarom – iako zapravo ne sjedi ispred ekrana. Cambridge Dictionary dodaje i primjer upotrebe, uz blagu upozoravajuću napomenu da poslodavci ovaj trik mogu vrlo lako otkriti.
„Nove riječi dodajemo samo kada vjerujemo da će ostati u upotrebi“, objasnio je Colin McIntosh, predstavnik Cambridge Dictionaryja. „Internetska kultura mijenja engleski jezik, a za nas je fascinantno posmatrati te promjene i bilježiti ih u rječniku.“