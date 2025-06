Organi vlasti u Bosni i Hercegovini koriste se neslužbenim prevodom Dejtonskog mirovnog sporazuma u kojem se mogu uočiti ozbiljne podvale, poručeno je na konferenciji za medije uoči redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99" održane danas.

O temi "Zavodljivi jezik političke manipulacije“ govorili su profesor Mašinskog fakulteta u penziji Aleksandar Knežević i profesor sa Filozofskog fakulteta u Rijeci Hajrudin Hromadžić.

Adil Kulenović, predsjednika ”Kruga 99”, na početku rekao je kako je cilj današnje rasprave da potaknemo sociolingvistiku, ali i politologiju, pravne nauke i sociologiju, jezičke eksperte različitih disciplina, uključujući i prevodioce, medije, akademsku zajednicu i političare, da u ovim teškim vremenima tranzicijskog lutanja i traženja izlaza za dalji nesmetan i slobodan razvitak države i društva, koriste jezik primjeren modernom demokratskom svijetu liberalne demokracije, odupirući se tako novim mitovima i zavodljivim zabludama koje nameću separatizmi, hegemonijski interesi i teritorijalne aspiracije prema Bosni i Hercegovini.

Profesor Knežević je kazao kako je izučavao Dejtonski mirovni sporazum te kako je primijetio ogroman broj podvala u političkom životu.

„Imam osjećaj da se naši političari edukuju preko medija koji primaju informacije iz Srbije i Hrvatske“, kazao je on.

Naveo je da pošto Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine nije preveden i usvojen na domaćim jezicima u BiH, OHR je objavio neslužbeni prevod. Međutim, Knežević ističe kako je uočio da organi vlasti BiH koriste ovaj neslužbeni prevod, prihvatajući dvije uočene greške, za koje kaže da su zapravo dvije podvale.

„U Ustavu BiH ne postoje konstitutivni narodi. Pojavljuju se konstituentni narodi. A iz dobrih engleskih rječnika se vidi da značenje konstituentnost ima mnogo blaže značenje od termina konstitutivnost. Nisam ni prvi ni jedini koji to tvrdi. Nema konstitutivnih naroda u Ustavu BiH!

Druga podvala je da na svim mjestima gdje su dati nazivi entiteta, dati su na način: Federation of Bosnia nad Herzegovina and Republika Srpska. Naziv jednog entiteta je dat na engleskom, a drugog nije. To upućuje da entitet Republika Srpska nema pravni status republika, nego je to samo naziv entiteta“, pojasnio je Knežević.

Hromadžić se tokom obraćanja bazirao na uvide i nalaze iz njegove najnovije knjige, nedavno objavljene u Zagrebu pod naslovom „Leksikon tranzicije". Hromadžić analizom diskursa tzv. tranzicije postjugoslavenskog prostora pokušava ukazati na temeljne političke, ekonomske i kulturalne procese koji se nalaze u podlozi tranzicijskog iskustva.