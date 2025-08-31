Bivši izraelski šef obavještajne službe Yossi Cohen najavio je da bi potencijalno mogao izazvati Benjamina Netanyahua za premijersku funkciju na izborima zakazanim za narednu godinu, što je izazvalo pravu političku buru u duboko podijeljenoj zemlji zbog dugotrajnog rata u Gazi.

Cohen, koji je predvodio Mossad od 2016. do 2021. godine, ovu je najavu dao tokom podcasta, gdje je također nagovijestio mogućnost osnivanja nove stranke koja bi se suprotstavila Netanyahuovoj Likud stranci.

Netanyahu jedva održava vlast usred masovnih protesta zbog svog neuspjeha da osigura povratak izraelskih talaca, uprkos gotovo dvogodišnjem ratu u Gazi, u kojem je ubijeno gotovo 63.000 Palestinaca, većinom žena i djece.

Poznat po svom burnom mandatu šefa obavještajne službe i ključnoj ulozi u Abrahamovim sporazumima, koji su imali za cilj normalizaciju diplomatskih odnosa između Izraela i brojnih arapskih država, Cohen izgleda koristi svoje sigurnosne kredencijale kako bi se pozicionirao kao „ujedinjavajuća“ figura u duboko podijeljenom izraelskom društvu.

Njegova najava široko je pokrivena u izraelskim medijima, koji su uglavnom predstavili ovaj potez kao dugo očekivan.

Javna rasprava na društvenim mrežama uglavnom je odražavala izvještaje medija, pri čemu su neki korisnici sugerirali da proliferacija opozicionih kandidata poput Cohena može nenamjerno smanjiti šanse za promjenu koalicije dijeljenjem glasova. Reakcije su varirale od „izvanrednog budućeg lidera“ do „prodavača rabljenih automobila“.

Gokhan Batu, izraelski analitičar u Ankarom centru za studije Bliskog istoka, kaže za TRT World da vojni i obavještajni aparat zauzimaju „poseban status“ u izraelskom društvu.

„Solidna profesionalna karijera i lična harizma često bivšim vojnicima i obavještajcima pružaju automatski nivo javne podrške“, kaže Batu.

Religijska pozadina Cohena i njegove prethodne saveze s desničarskim ličnostima, u kombinaciji s naglaskom na „jedinstvo“, pozicioniraju ga „negdje između centra i desnice“ na izraelskom političkom spektru, prema Batuu.

Mtanes Shehadeh, bivši član Knesseta, dijeli ovo mišljenje, navodeći za TRT World da će sigurnosni kredencijali Cohena predstavljati „značajnu prednost“ na političkoj sceni.

„U izraelskom mentalitetu, Cohenovo ime vezano je za sigurnosna i obavještajna postignuća, posebno u suočavanju s iranskim nuklearnim projektom“, kaže on.

Cohen preuzima zasluge za operaciju iz 2018. godine u kojoj je Mossad ukrao iranske nuklearne arhive iz sefova u skladištu u Teheranu.

Za razliku od nekih izraelskih vojnih lidera koji su prešli u politiku – poput Bennyja Gantza, Yitzhaka Rabina ili Ariela Sharona – Cohenov prelazak iz tajnog svijeta obavještajne službe na političku scenu predstavlja novinu u Izraelu.

„Ovo je prvi put da bivši šef Mossada pokušava kandidovati se za funkciju premijera“, kaže Shehadeh.

Iako Cohenova medijska prisutnost i diplomatska postignuća jačaju njegov javni imidž, ti faktori sami po sebi „nisu dovoljni“ da se suprotstavi Netanyahuu, dodaje Shehadeh.

Nasljednik ili rival Netanyahua?

Cohenove historijske veze s Netanyahuom komplikuju njegovu kandidaturu. Nekada smatran potencijalnim nasljednikom unutar Netanyahuove Likud stranke, zajedno s članovima kabineta poput Rona Dermera, koji predvodi pregovore o oslobađanju talaca, Cohen se sada suočava s delikatnim zadatkom oblikovanja nezavisnog identiteta.

„Cohena su, zajedno s Dermerom, smatrali jednim od dvije figure koje je Netanyahu navodno vidio kao potencijalne nasljednike“, kaže Batu.

Međutim, nedavne političke promjene, uključujući navodnu Dermerovu odluku da napusti politiku, ukazuju na „političku prazninu“ koju se Cohen pozicionira da popuni, dodaje Batu.

Cohen se predstavlja kao alternativna figura u domenima „sigurnosti i društvene kohezije“, kaže on.