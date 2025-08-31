U augustu 2017. godine svijet je vidio satelitske snimke iz Mijanmara na kojima su sva sela Rohinja spaljena do temelja. Preživjeli su opisivali nezamislive strahote, sistematska masovna ubistva muškaraca, žena i djece, dok je više od 700.000 ljudi bilo primorano pobjeći preko granice u Bangladeš.

Ujedinjene nacije to su nazvale genocidom, a svjetski lideri kolektivno su osudili zločine, obećavajući zaštitu i odgovornost.

Osam godina kasnije, ta obećanja uglavnom su zamijenjena šutnjom. U 2025. godini Rohinje i dalje ostaju obespravljene, zarobljene i napuštene – uhvaćene između urušavanja humanitarne pomoći u Bangladešu i nastavka genocida unutar Mijanmara.

Za one koji su pobjegli od masovnih ubistava u Mijanmaru, život u egzilu donio je drugačiju borbu. Cox’s Bazar, sada najveći izbjeglički kamp na svijetu, udomljava više od 1,1 milion Rohinja koje se bore za preživljavanje.

Novi talasi izbjeglica, koji bježe od nastavljenog nasilja i gladi u zemlji, slijevaju se u kampove koji su se već urušavali pod nehumanim uslovima.

Izbjeglicama je i dalje zabranjen rad, zbog čega su potpuno zavisni od sve manjeg obima pomoći. Više od polovine stanovništva čine djeca, a 40 posto njih je već patilo zbog pothranjenosti. Ove godine, brutalna smanjenja pomoći donijela su dodatne razorne posljedice.

Ova smanjenja uglavnom proizlaze iz globalne finansijske krize, jer veliki donatori poput Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije smanjuju svoja izdvajanja za odgovor na krizu Rohinja, ostavljajući osnovne potrebe poput hrane, zdravstvene zaštite i sanitarnih uslova ozbiljno nefinansiranim.

Centri za obrazovanje se zatvaraju, djeca gladuju, a cijela generacija suočava se s napuštanjem, nepismenošću i očajem.

Glad kao oružje u Rakhineu



U novembru 2024. godine UN je već upozoravao da je glad u državi Rakhine neizbježna, s više od dva miliona ljudi u riziku. Od tada je vojska Mijanmara dodatno pooštrila blokade i restrikcije, namjerno izgladnjujući civile.

U Sittveu, glavnom gradu Rakhinea, više od 120.000 Rohinja i dalje je zatvoreno u kampovima, preživljavajući na ostacima korijena taroa i batata.

Nedavni izvještaj Organizacije Rohinja Velike Britanije (BROUK) pod nazivom “Umiranje od gladi” detaljno opisuje kako je vojska zamijenila metke izgladnjivanjem kao svoje primarno oružje genocida.

Uspon Arakanske armije (AA) u Rakhineu, koja je zauzela velike dijelove države od mijanmarske vojske, ostavio je Rohinje zarobljene između dva tlačitelja. Vojska nastavlja svoju strategiju izgladnjivanja – blokirajući trgovinu i pomoć – dok AA provodi protiv Rohinja politiku: uskraćuje identitet, ograničava kretanje, iznuđuje „naknade“ i profitira od trgovine ljudima.