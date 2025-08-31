POLITIKA
Trump obećava zahtjev za identifikacijom birača na budućim izborima
Predsjednik Trump obećava da će narediti obaveznu identifikaciju birača i ograničiti glasanje poštom putem izvršnog naloga prije sredinom mandata 2026. godine.
Američki predsjednik Donald Trump zagovara glasanje na papirnim listićima i ručno prebrojavanje umjesto elektronskog glasanja. [Arhivska fotografija] / AP
31 August 2025

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u subotu da će izdati izvršnu naredbu kojom će zahtijevati identifikaciju birača od svakog glasača.

"Identifikacija birača mora biti dio svakog glasa. NEMA IZUZETAKA! Donijet ću izvršnu naredbu u tom pravcu!!!", napisao je Trump na platformi Truth Social.

"Također, nema glasanja putem pošte, osim za one koji su teško bolesni i vojsku koja je daleko," dodao je.

Trump već dugo dovodi u pitanje američki izborni sistem i nastavlja iznositi neutemeljene tvrdnje da je njegov poraz 2020. godine od demokratskog predsjednika Joea Bidena rezultat raširene prevare.

Godinama je također pozivao na ukidanje elektronskih glasačkih mašina, zalažući se za korištenje papirnih glasačkih listića i ručno brojanje glasova — proces za koji izborni zvaničnici kažu da je dugotrajan, skup i daleko manje precizan od mašinskog brojanja.

Ranije u augustu, Trump je obećao izdati izvršnu naredbu kojom bi se ukinulo glasanje putem pošte i korištenje glasačkih mašina prije izbora na sredini mandata 2026. godine. Međutim, savezni izbori se provode na nivou saveznih država, pa ostaje nejasno ima li predsjednik ustavnu ovlast za donošenje takve mjere.

Izbori na sredini mandata 2026.

Izbori 3. novembra 2026. godine bit će prvi nacionalni referendum o Trumpovim domaćim i vanjskim politikama otkako se vratio na vlast u januaru.

Demokrate će nastojati prekinuti dominaciju republikanaca u Predstavničkom domu i Senatu kako bi blokirali Trumpovu domaću agendu.

Prema podacima BallotPedia, neprofitne organizacije koja se bavi američkom politikom i izborima, 36 saveznih država zahtijeva od birača da pokažu identifikaciju na biračkim mjestima, uključujući 25 država koje zahtijevaju identifikaciju s fotografijom uz određene izuzetke, dok 11 država ne zahtijeva eksplicitno fotografiju.

Preostalih 14 saveznih država ne zahtijeva identifikaciju za glasanje uživo od augusta 2025. godine.

Trump je ranije kritikovao glasanje putem pošte i elektronske glasačke mašine, dok su planovi za preraspodjelu izbornih jedinica u nekoliko američkih saveznih država u toku uoči izbora na sredini mandata 2026. godine.

