Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u subotu da će izdati izvršnu naredbu kojom će zahtijevati identifikaciju birača od svakog glasača.

"Identifikacija birača mora biti dio svakog glasa. NEMA IZUZETAKA! Donijet ću izvršnu naredbu u tom pravcu!!!", napisao je Trump na platformi Truth Social.

"Također, nema glasanja putem pošte, osim za one koji su teško bolesni i vojsku koja je daleko," dodao je.

Trump već dugo dovodi u pitanje američki izborni sistem i nastavlja iznositi neutemeljene tvrdnje da je njegov poraz 2020. godine od demokratskog predsjednika Joea Bidena rezultat raširene prevare.

Godinama je također pozivao na ukidanje elektronskih glasačkih mašina, zalažući se za korištenje papirnih glasačkih listića i ručno brojanje glasova — proces za koji izborni zvaničnici kažu da je dugotrajan, skup i daleko manje precizan od mašinskog brojanja.

Ranije u augustu, Trump je obećao izdati izvršnu naredbu kojom bi se ukinulo glasanje putem pošte i korištenje glasačkih mašina prije izbora na sredini mandata 2026. godine. Međutim, savezni izbori se provode na nivou saveznih država, pa ostaje nejasno ima li predsjednik ustavnu ovlast za donošenje takve mjere.