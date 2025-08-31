Kineski predsjednik Xi Jinping u nedjelju je naglasio "strateške i dugoročne" veze s Indijom, dok je indijski premijer Narendra Modi obećao saradnju s Kinom.

Xi i Modi sastali su se u sjevernom kineskom gradu Tianjinu uoči 25. sastanka Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).

Naglašavajući da se ove godine obilježava 75. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i Indije, Xi je rekao da bi dvije strane trebale "ojačati stratešku komunikaciju i produbiti međusobno povjerenje", prema saopćenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova.

Xi je pozvao obje strane da odnose Kine i Indije tretiraju iz "strateške i dugoročne perspektive, da ih dodatno unaprijede kroz samit u Tianjinu i da promoviraju održivi, ​​zdrav i stabilan razvoj bilateralnih odnosa".

Napominjući da Peking i New Delhi trebaju proširiti svoju bilateralnu razmjenu i saradnju kako bi postigli "uzajamnu korist" i "rezultate u kojima svi dobivaju", Xi je pozvao obje strane da održe "harmoničan suživot".

Sa svoje strane, Modi se založio za daljnju "saradnju" s Kinom, napominjući da je to u interesu naroda dviju zemalja.

"Ovo će također utrti put dobrobiti cijelog čovječanstva. Posvećeni smo unapređenju naših odnosa na osnovu međusobnog povjerenja, poštovanja i osjetljivosti", rekao je Modi Xiju.

Prema saopćenju indijskog Ministarstva vanjskih poslova, lideri su potvrdili da su dvije nacije "partneri, a ne rivali" i "sa zadovoljstvom su primijetili uspješno povlačenje prošle godine i održavanje mira i spokoja duž pograničnih područja od tada".