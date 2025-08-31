Kineski predsjednik Xi Jinping u nedjelju je naglasio "strateške i dugoročne" veze s Indijom, dok je indijski premijer Narendra Modi obećao saradnju s Kinom.
Xi i Modi sastali su se u sjevernom kineskom gradu Tianjinu uoči 25. sastanka Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).
Naglašavajući da se ove godine obilježava 75. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i Indije, Xi je rekao da bi dvije strane trebale "ojačati stratešku komunikaciju i produbiti međusobno povjerenje", prema saopćenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova.
Xi je pozvao obje strane da odnose Kine i Indije tretiraju iz "strateške i dugoročne perspektive, da ih dodatno unaprijede kroz samit u Tianjinu i da promoviraju održivi, zdrav i stabilan razvoj bilateralnih odnosa".
Napominjući da Peking i New Delhi trebaju proširiti svoju bilateralnu razmjenu i saradnju kako bi postigli "uzajamnu korist" i "rezultate u kojima svi dobivaju", Xi je pozvao obje strane da održe "harmoničan suživot".
Sa svoje strane, Modi se založio za daljnju "saradnju" s Kinom, napominjući da je to u interesu naroda dviju zemalja.
"Ovo će također utrti put dobrobiti cijelog čovječanstva. Posvećeni smo unapređenju naših odnosa na osnovu međusobnog povjerenja, poštovanja i osjetljivosti", rekao je Modi Xiju.
Prema saopćenju indijskog Ministarstva vanjskih poslova, lideri su potvrdili da su dvije nacije "partneri, a ne rivali" i "sa zadovoljstvom su primijetili uspješno povlačenje prošle godine i održavanje mira i spokoja duž pograničnih područja od tada".
Oba lidera su "izrazila posvećenost pravednom, razumnom i obostrano prihvatljivom rješenju graničnog pitanja, polazeći od političke perspektive njihovih ukupnih bilateralnih odnosa i dugoročnih interesa dva naroda".
New Delhi i Peking su preduzeli korake za normalizaciju odnosa nakon što su tenzije eskalirale 2020. godine kada su smrtonosni sukobi duž sporne granice u Jamuu i Kashmiru rezultirali smrću 20 indijskih i četiri kineska vojnika.
Modi je stigao u Kinu u subotu, prvi put u sedam godina.
Dvodnevni samit ŠOS-a od nedjelje do ponedjeljka održava se uslijed eskalacije geopolitičkih tenzija, uključujući izraelski rat u Pojasu Gaze, krizu u Ukrajini i međunarodne carinske sporove.
Xi i Modi su se posljednji put sastali u oktobru na marginama samita BRICS-a u ruskom gradu Kazanju.
Osnovana 2001. godine, ŠOS je politički i sigurnosni savez koji se sastoji od 10 članica: Kine, Rusije, Indije, Irana, Kazahstana, Kirgistana, Pakistana, Tadžikistana, Uzbekistana i Bjelorusije.
U 2023. godini, indijski izvoz u Kinu iznosio je 18,1 milijardu dolara, dok je uvoz iz Kine iznosio ukupno 125 milijardi dolara.