Svi poslanici Srpske liste Skupštine Kosova, ministar u Vladi Kosova, gradonačelnici u četiri opštine na severu Kosova, kao i svi predstavnici Srba u kosovskim sudovima i policiji podneli su ostavke.

Nakon vanredne sednice svih političkih i institucionalnih predstavnika kosovskih Srba sa severa Kosova održane u opštini Zvečan, predsednik Srpske liste Goran Rakić je saopštio da je odlučeno da Srbi napuštaju Vladu i Skupštinu Kosova, kao i sve institucije na severu Kosova.

“Upravo zbog naše odlučnosti da poštujemo međunarodno javno pravo i odbranimo Briselski sporazum i sve ostale sporazume postignute u dijalogu odlučili smo da napustimo sve političke institucije, skupštinu, vladu, sve četiri opštine na severu Kosova, ali i da napustimo učešće i rad Srba u organima pravosuđa, policije na severu Kosova i svog administrativnog osoblja u četiri opštine na severu Kosova. Ove odluke o napuštanju i suspenziji u institucijama ostaju na snazi sve do trenutka dok Priština ne počne da poštuje međunarodno javno pravo i sporazume dogovorene u Briselu”, kazao je Rakić.

Naveo je da je zaključeno da ova odluka ostaje na snazi dok Priština ne povuče "jednostrane i protivpravne odluke" o preregistraciji tablica i dok ne formira Zajednicu srpskih opština u skladu sa Prvim sporazumom iz Brisela i svim drugim sporazumima koji su zaključeni u dijalogu.

Kazao je da Srbi ne prete nikome, nego čuvaju svoje dostojanstvo. Potom je Rakić ustao i zvanično podneo ostavku na mesto ministra u Vladi Kosova. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić je u ime deset srpskih poslanika podneo ostavku na mesta u Skupštini Kosova.

Sudija Nikola Kabašić je podneo ostavku u ime sudija i tužilaca Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici i u Apelacionom sudu.

Gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović je podneo ostavku u ime svih gradonačelnika i odbornika četiri opštine na severu Kosova, dok je kapetan Aleksandar Filipović podneo ostavku u ime srpskih pripadnika Kosovske policije.

Potom su prisutni policajci skinuli uniforme kosovske policije.

Prethodno je regionalni direktor Kosovske policije za sever saopštio da pripadnici Kosovske policije iz srpske zajednice na severu Kosova odbijaju da sprovode naredbu Vlade Kosova o kažnjavanju građana zbog vozila koja nisu preregistrovana na RKS tablice, zbog čega ga je v.d. direktora Policije Kosova suspendovao.

Iako su Sjedinjene Američke Države i EU uputile zahtev za produženje roka za primenu novog režima registarskih tablica na deset meseci, zbog postojanja opasnosti od eskalacije bezbednosne situacije na severu Kosova, Vlada Kosova je 1. novembra počela sa primenom svoje odluke.

Odluka Vlade je da se mere sankcionisanja postepeno uvode. Prva faza predviđa izricanje ukora vlasnicima vozila koji imaju tablice sa oznakama kosovskih gradova koje izdaje MUP Srbije.

Prema odluci Vlade Kosova, tokom druge faze, koja će trajati od 21. novembra do 21. januara, uslediće kažnjavanje u vrednosti od 150 eura. Potom od 21. januara do 21. aprila sledi faza izdavanja probnih tablica, dok nakon 21. aprila vozila sa srpskim ilegalnim tablicama neće moći da učestvuju u saobraćaju. Preregistracija na legalne RKS tablice, uz finansijske pogodnosti, moguća je do 31. marta.