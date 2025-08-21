Izraelska vojska uništila je u četvrtak kamp za raseljene Palestince u Deir al-Balahu u centralnoj Gazi, rekli su Anadolu lokalni izvori i svjedoci.

Tri zračna napada usmjerena su na izbjeglički kamp Al-Munasara, u kojem se nalazi oko 200 raseljenih porodica u blizini Koledža Da'wa i blizu bolnice Al-Aksa, rekli su izvori.

Svjedoci su rekli da je izraelska vojska izdala hitnu naredbu za evakuaciju nekim stanovnicima kampa putem telefonskih poziva, što je izazvalo široku paniku među raseljenim porodicama.

„Zračni napadi su potpuno uništili šatore i stvari raseljenih porodica, koje nisu imale vremena da premjeste stvari“, rekao je očevidac.

Dodao je da je sada oko 200 porodica ostalo bez kriva nad glavom.

Medicinski izvor u bolnici mučenika Al-Aksa potvrdio je da je nekoliko ljudi zadobilo povrede u napadima.