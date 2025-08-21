Izraelska vojska uništila je u četvrtak kamp za raseljene Palestince u Deir al-Balahu u centralnoj Gazi, rekli su Anadolu lokalni izvori i svjedoci.
Tri zračna napada usmjerena su na izbjeglički kamp Al-Munasara, u kojem se nalazi oko 200 raseljenih porodica u blizini Koledža Da'wa i blizu bolnice Al-Aksa, rekli su izvori.
Svjedoci su rekli da je izraelska vojska izdala hitnu naredbu za evakuaciju nekim stanovnicima kampa putem telefonskih poziva, što je izazvalo široku paniku među raseljenim porodicama.
„Zračni napadi su potpuno uništili šatore i stvari raseljenih porodica, koje nisu imale vremena da premjeste stvari“, rekao je očevidac.
Dodao je da je sada oko 200 porodica ostalo bez kriva nad glavom.
Medicinski izvor u bolnici mučenika Al-Aksa potvrdio je da je nekoliko ljudi zadobilo povrede u napadima.
Dana 8. augusta, izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua za postepeno ponovno zauzimanje Pojasa Gaze, počevši od grada Gaze.
Plan predviđa prisiljavanje skoro milion Palestinaca da idu na jug, opkoljavanje grada i izvođenje kopnenih napada na stambene četvrti.
Dana 11. augusta, kao dio prvih koraka, izraelska vojska je pokrenula široki napad na naselje Zeitoun u jugoistočnom dijelu grada Gaze. Svjedoci su rekli da je operacija uključivala dizanje kuća u zrak robotima napunjenim eksplozivom, artiljerijsku vatru, neselektivno pucanje i masovno raseljavanje.
Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 62.200 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.