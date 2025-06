Dom rijeka Eufrat i Tigris, koje se pominju i u svetim knjigama, pokrajina Elazig, i istoimeni grad u Turkiye, u svojim dolinama i planinskim uzvišenjima, krije prava historijska blaga koja su iza sebe ostavile brojne civilizacije – Urartui, Perzijanci, Rimljani, Bizantijci, Seldžuci, Osmanlije.

Zapravo područje cijele Anadolije, koja se s pravom naziva kolijevkom civilizacija, nepresušna je inspiracija za istraživače i ljubitelje historije, a njen istočni dio, gdje se smjestio i Elazig, posebna je priča, jer njegovi počeci sežu u paleolitsko razdoblje oko 10.000 godina prije nove ere. Elazıg je područje drevnog naselja čije se ime u pisanim hetitskim izvorima spominje kao "Ishuva" prije 4.000 godina.

Korijeni bogate kulturne baštine Elaziga počivaju na Harputu - historijskom gradu koji je od 2018. godine na UNESCO–voj listi. Smješten je južno od divizije gornji Eufrat na južnom rubu visoke mase zvane Harput Plateau. Prema iskopavanjima obavljenim u Harputu i okolini, prvo naselje ovdje datira iz paleolita, što znači da je Harput od antičkih vremena jedno od važnih naselja Anadolije.

Svaki ćošak Harupta izgleda nestvarno, kao dobro pripremljena scenografija za holivudski film, koja vam omogućava povratak u prošlost, jer građevine, nastale nekad davno, još uvijek stoje na istom mjestu, u istom izdanju, prkose vremenu i oduševljavaju svojom jedinstvenošću.

Dvorac Harput u čije zidine se sipalo mlijeko

Osjećaju da ste se vratili u prošlost posebno doprinosi dvorac Harput koji se ugnijezdio na vrhu planine, prema kojem se pogled pruža iz bilo kojeg dijela grada. I kako to obično biva, svaka historijska građevina, a posebno one kojim su prošle brojne civilizacije, ima nekoliko legendi o svom nastanku. Jedna od njih, kada je u pitanju dvorac Harput, koji se još naziva i “Mliječni dvorac“, veže se za njegovu izgradnju, jer, zbog nestašice vode, upravo se mlijeko sipalo u malter smjesu prilikom njegove izgradnje. A, izgradili su ga Urarti u 8. stoljeću prije nove ere, i najstarija je građevina Harputa koja je preživjela do danas.

Drevni pečati koji su pripadali Urartima pronađeni su tokom iskopavanja između 2005. i 2009. godine. Otkriveno je kamenje katapulta koje je služilo da se porazi neprijatelj, kao i stepenice koje su se nekada spuštale u tamnicu zamka. Tuneli i stepeništa izgrađeni prije otprilike 4.000 godina nisu mijenjani.

Mnogo je vladara prošlo ovim dvorcem i svaki je utkao nešto svoje u njega, a među njima bio je i Uzun Hasan, vladar turkomanske države Aq Qoyunlu. Nakon što je zauzeo dvorac Harput, nastavio je da vlada neko vrijeme. Izvršio je i neke popravke u dvorcu, a čak je sagradio i vlastitu kulu. Na kamenju je uklesana i slika borbe slona i lava, koja je simbol njegove vladavine. Porazio ga je sultan Mehmed II, najpoznatiji kao Mehmed Osvajač, 1473. godine.

Osmanska vlast je u Harputu započela 1515, a pod Osmanlijama, Harput je ostao prosperitetno industrijsko središte, s naprednom industrijom tkanja svile i ćilima i mnogim medresama. Nekada, u krugu dvorca bio je i bazar, a tokom iskopavanja otkrivena su i dva rezervoara vode.

Minaret džamije zakrivljeniji od Krivog tornja u Pizi

Jedan od najljepših ezana Harputom odjekuje sa Ulu džamije koju je 1157. godine sagradio vladar Artukida Fahreddin Karaarslan. Prema legendi, Turci su podigli džamije u svim gradovima koje su osvojili, a najveću od svih nazvali bi Ulu Cami. Zato danas možemo pronaći džamije sa istim imenom u različitim gradovima Turkiye.

No, harputska Ulu džamija koja ima anadolske i iranske seldžučke arhitektonske karakteristike, posjeduje i minaret koji je zakrivljeniji od čuvenog Krivog tornja u Pizi u Italiji. Navodno je arhitekta džamije namjerno izgradio njenu munaru na krivi način kako bi privukao pažnju posjetitelja grada. Prema drugoj legendi, dogodio se veliki zemljotres u Harputu 1800-ih godina. Uslijed tog potresa minaret se iskrivio.

U Harputu svoje goste dočekuje i kuća kulture Shefik Gul. Prema riječima Hasana Dogana, šefa Odjela za turizam kulturno-turističkog centra grada Elazig, ovaj kulturni centar je sagradio čovjek po imenu Muharram, početkom 19. stoljeća. Međutim, vila je imala različite vlasnike na različite datume.

Svaki detalj kuće kulture Shefik Gul je poseban, odiše bogatstvom i luksuzom, i priča kako se nekada živjelo. Izrezbarena od lima ulazna vrata posebna su priča i otkrivaju kulturu kapija od davnina. Na njima postoje tri različita željezna alata za kucanje. Po zvuku koji ispuštaju, stanovnik kuće razumije da li je gost muškarac, žena ili dijete. Svi predmeti unutar kuće prikupljeni su iz okolnih sela. Kuća na tri sprata ima dva odvojena dvorišta i mali vrt.

Jedinstvena muzička kultura akumulacija vjekova

Harput je takođe bio važna komercijalna stanica na karavanskim putevima. Zato je muzika historijskog grada bila u interakciji sa drugim muzičkim kulturama, zapravo, njegova jedinstvena muzička kultura je akumulacija vjekova, što je vješto prikazano u Harput Musiki muzeju.

Narodni pjesnici grada bili su pod velikim uticajem poezije Osmanskog carstva, odnosno otomanske divanske poezije, jer je Harput bio administrativni i kulturni centar.

Danas pokrajina Elazıg, sa oko 440 hiljada stanovnika, sastoji se od 11 okruga i 537 sela. Kako se ovdje nalazi jedna od najvećih hidroelektrana u Turkiye, industrija se značajno razvila. Obrazovanje je također jedna od oblasti kojoj se u Elazigu posvećuje pažnja.

U Elazigu, kao i u gotovo svim gradovima Turkiye, postoji dijalektna razlika. Kuhinja u Elazigu nosi tragove kulture tradicionalne turske kuhinje. U kuhinji Elaziga i danas postoje jela kao što su tutmach, umachashi, anamashi, crno pečenje, koja datiraju još od Oghuza. A, ako prošetate gradom Elazig, ako ste iz Bosne i Hercegovine, srce će vam zaigrati kada ugledate ulicu nazvanu po vašoj domovini. Uz svu srdačnost Turaka, koji slove za dobre domaćine, ovaj detalj doprinijet će da se još više osjećate kao kod kuće. ​​​​​​