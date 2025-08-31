KULTURA
Džamija u Srbiji s najvišim munarama u Evropi
Džamija u Delimeđu selu u Srbiji, s munarama visokim 77,24 m, najviše u Evropi, simbol je duhovnosti, zajedništva i turistička atrakcija Sandžaka, privlačeći posjetioce svojom impozantnom arhitekturom.
Arhitekta ovih munara je Muharem Kruško iz Maglaja u Bosni i Hercegovini, koji je u svojoj građevinskoj karijeri izgradio više od 230 munara.
31 August 2025

U selu Delimeđe, u opštini Tutin u Srbiji, nalazi se džamija čije munare dosežu 77,24 metra i najviše su na Balkanu i u Evropi, a među najvišima su i u svijetu. Ove impozantne munare krase po tri šerefeta, balkona na gornjem dijelu munare.

Islamski centar u Delimeđu, zajedno s džamijom, izgrađen je 2009. godine, uglavnom zahvaljujući donacijama građana i dijaspore porijeklom s Pešterske visoravni, najvećoj visoravni Balkana.

Arhitekta ovih munara je Muharem Kruško iz Maglaja u Bosni i Hercegovini, koji je u svojoj građevinskoj karijeri izgradio više od 230 munara.

Selo Delimeđe na Pešterskoj visoravni, u kojoj je smještena ova impozantna balkanska građevina, broji 303 stanovnika, prema Popisu stanovništva Srbije iz 2022. 

Islamski centar, osim džamijskog prostora, uključuje muške i ženske abdesthane, sale za okupljanje vjernika i seminare, učionice za školu Kur’ana i mekteb, biblioteku, kao i stan za zaposlene.

Pešterske munare u kontekstu Balkana i svijeta

Munare džamije u Delimeđu znatno nadmašuju visine drugih poznatih džamija u regionu i šire. Naprimjer, Husein-pašina džamija u Pljevljima u Crnoj Gori, ima munaru visoku 42 metra, dok Centralna džamija u Kelnu u Njemačkoj doseže 55 metara. 

Nešto niža od dvije munare u Delimeđu je munara Turhan Emin-begove džamija u Ustikolini u Bosni i Hercegovini, a koja je visoka 60 metara. 

Poređenja radi, munare džamije u Delimeđu svega 30 metara niže od munara Poslanikove džamije u Medini, koje su visoke 104 metra.

Džamija u Delimeđu, osim što služi vjerskim i obrazovnim potrebama lokalne zajednice, svojom visinom privlači i turiste, čime je ovo malo selo postalo važna tačka na turističkoj mapi Srbije. 

Izgrađena kao simbol duhovnosti i jedinstva zajednice, džamija i Islamski centar danas predstavljaju kulturni i arhitektonski dragulj regije.


IZVOR:TRT Balkan
