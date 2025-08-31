U selu Delimeđe, u opštini Tutin u Srbiji, nalazi se džamija čije munare dosežu 77,24 metra i najviše su na Balkanu i u Evropi, a među najvišima su i u svijetu. Ove impozantne munare krase po tri šerefeta, balkona na gornjem dijelu munare.

Islamski centar u Delimeđu, zajedno s džamijom, izgrađen je 2009. godine, uglavnom zahvaljujući donacijama građana i dijaspore porijeklom s Pešterske visoravni, najvećoj visoravni Balkana.

Arhitekta ovih munara je Muharem Kruško iz Maglaja u Bosni i Hercegovini, koji je u svojoj građevinskoj karijeri izgradio više od 230 munara.

Selo Delimeđe na Pešterskoj visoravni, u kojoj je smještena ova impozantna balkanska građevina, broji 303 stanovnika, prema Popisu stanovništva Srbije iz 2022.

Islamski centar, osim džamijskog prostora, uključuje muške i ženske abdesthane, sale za okupljanje vjernika i seminare, učionice za školu Kur’ana i mekteb, biblioteku, kao i stan za zaposlene.

Pešterske munare u kontekstu Balkana i svijeta