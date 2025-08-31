Abdul Karim rođen je u skromnoj bengalskoj porodici u Bangladešu, školovao se na maternjem jeziku, a ipak je uspio probiti jednu od najtežih prepreka u Južnoj Aziji: ispit za civilnu službu na engleskom jeziku.

On nije samo ušao u diplomatsku službu svoje zemlje, već je kasnije diplomirao na Harvardu.

Njegova priča, vođena ne privilegijama, nego učenjem engleskog jezika, u središtu je predstojeće knjige Rekonstrukcija identiteta subalternih učenika engleskog jezika: Jezik, oslobođenje i liderstvo u Južnoj Aziji, koja izlazi u januaru 2026. godine.

Autori Aamir Hasan i Nadeem Hussain tvrde da je za milione Južnoazijaca iz siromašnih i radničkih slojeva engleski jezik manje kolonijalni relikt, a više alat koji im pomaže da se popnu na ljestvici gdje se donose odluke, stiču kredencijale i otvaraju prilike.

„Engleski smo vidjeli kao jezik inkluzije… koji otključava nečiji potencijal za liderstvo“, kaže Hussain, stručnjak za javnu politiku i ekonomski razvoj, za TRT World. „Tradicionalno se vidi kao kolonijalno naslijeđe. Ovo je drugačija perspektiva koju donosimo.“

Hasan, koautor knjige, ide korak dalje: „Sada smo u vremenu daleko izvan kolonijalne ere. Engleski kao globalni lingua franca je odvojen od svoje uloge u kolonijalizmu. Danas prepreke koje stvara nameću lokalne elite – moderni čuvari kapija.“

U kontekstu knjige, elite se najbolje opisuju kao oni koji igraju ulogu u održavanju hijerarhija klase i kaste, ili oni koji imaju moć da utiču na politike. To uključuje i one sa društvenim privilegijama, lakim pristupom prilikama i generacijskim bogatstvom.

Knjiga se oslanja na terenski rad u šest zemalja – Afganistan, Bangladeš, Indija, Nepal, Pakistan i Šri Lanka – i prati ljude koji nisu odrastali izloženi engleskom jeziku: bez engleskog kod kuće, bez škola na engleskom jeziku i bez engleskog govornog okruženja.

Ipak, ti ljudi su našli načine da ovladaju jezikom – pamćenjem komentara kriketa, proučavanjem engleskih novina i vježbanjem online.

Rezultati su često bili životno promjenjivi, kao kod kćerke vozača rikše u Karačiju, koja je učila engleski kao predmet, osvojila stipendiju za poslovnu školu i sada zarađuje više nego što je njen otac ikada zaradio.

Za ove pojedince, knjiga je otkrila da engleski jezik nije izbrisao njihovo porijeklo.

Knjiga komplikuje poznatu priču o engleskom kao „jeziku gospodara“. Za one koji su isključeni, engleski često izaziva osjećaj isključenosti i neugode. Ali kada ga ovladaju, isti jezik može potpuno promijeniti situaciju – otvara vrata, povećava samopouzdanje i pomaže im da se razviju u lidere u svojim oblastima.