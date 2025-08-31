SVIJET
Protesti protiv izraelskog genocidnog rata na Gazi u blizini Venecijanskog filmskog festivala
Brutalni rat na opsjednutoj Gazi dominirao je festivalskim raspravama nakon što je grupa pod nazivom Venice4Palestine pozvala organizatore da jasnije osude Izrael.
Protest protiv opsade Gaze od strane Izraela održan je na Filmskom festivalu u Veneciji, gdje demonstranti traže da se "zaustavi genocid u Palestini". / AFP
31 August 2025

Hiljade ljudi protestiralo je protiv izraelske opsade Gaze na marginama Venecijanskog filmskog festivala, nastojeći skrenuti pažnju sa filmske drame na stvarne svjetske tragedije.

Demonstracije, koje su organizovale ljevičarske političke grupe iz sjeveroistočne Italije, održane su u subotu u ranim večernjim satima, nekoliko kilometara od festivala na kojem su posljednjih dana crvenim tepihom prošetali George Clooney, Julia Roberts i Emma Stone.

"Industrija zabave ima prednost jer je prati veliki broj ljudi, i zato bi trebali zauzeti stav o Gazi", rekao je Marco Ciotola, 31-godišnji informatičar iz Venecije, za AFP tokom protesta.

"Ne kažem da svi trebaju reći 'genocid', ali barem svi trebaju zauzeti stav, jer ovo nije politička situacija. Ovo je ljudska situacija."

"Svi znamo šta se dešava i nije moguće da se to nastavi", rekla je Claudia Poggi, učiteljica koja je nosila palestinsku zastavu dok su ljudi uzvikivali "Zaustavite genocid!" i "Sloboda Palestini!"

Rat u Gazi bio je jedna od glavnih tema razgovora uoči festivala zbog otvorenog pisma koje osuđuje izraelsku vladu i poziva festival da jasnije zauzme stav protiv rata.

Pismo, koje je sastavila grupa pod nazivom Venice4Palestine, prikupilo je više od 2.000 potpisa filmskih profesionalaca, uključujući režisere Guillerma del Tora i Todda Fielda, prema riječima organizatora.

Slična inicijativa organizovana je na Filmskom festivalu u Cannesu u maju.

"Cilj pisma bio je dovesti Gazu i Palestinu u središte javne rasprave u Veneciji, i to se dogodilo", rekao je Fabiomassimo Lozzi, suosnivač i direktor Venice4Palestine, za AFP.

"Zapanjeni smo količinom reakcija," dodao je. "Izgledalo je kao da su ljudi u našoj industriji samo čekali da neko podigne glas."

Kolektiv — ali ne i otvoreno pismo — također je zatražio od festivala da ne pozove izraelsku glumicu Gal Gadot i Britanca Gerarda Butlera zbog njihove ranije podrške izraelskoj vojsci.

Festival je odbio takav potez — oni ionako nisu očekivani — ali Lozzi je branio predloženi bojkot.

"Vjerujem da je to opravdano na isti način na koji sam prije 40 godina vjerovao da je opravdano bojkotovati umjetnike koji su nastupali u Južnoj Africi u vrijeme aparthejda", rekao je.

Izrael je izvršio invaziju na Gazu prije skoro dvije godine i ubio najmanje 63.371 Palestinca, većinom civila, prema podacima ministarstva zdravstva u opkoljenoj palestinskoj enklavi.

Ujedinjene nacije proglasile su glad na tom području uzrokovanu izraelskom blokadom teritorije na kojoj živi skoro dva miliona ljudi.

