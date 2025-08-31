Hiljade ljudi protestiralo je protiv izraelske opsade Gaze na marginama Venecijanskog filmskog festivala, nastojeći skrenuti pažnju sa filmske drame na stvarne svjetske tragedije.

Demonstracije, koje su organizovale ljevičarske političke grupe iz sjeveroistočne Italije, održane su u subotu u ranim večernjim satima, nekoliko kilometara od festivala na kojem su posljednjih dana crvenim tepihom prošetali George Clooney, Julia Roberts i Emma Stone.

"Industrija zabave ima prednost jer je prati veliki broj ljudi, i zato bi trebali zauzeti stav o Gazi", rekao je Marco Ciotola, 31-godišnji informatičar iz Venecije, za AFP tokom protesta.

"Ne kažem da svi trebaju reći 'genocid', ali barem svi trebaju zauzeti stav, jer ovo nije politička situacija. Ovo je ljudska situacija."

"Svi znamo šta se dešava i nije moguće da se to nastavi", rekla je Claudia Poggi, učiteljica koja je nosila palestinsku zastavu dok su ljudi uzvikivali "Zaustavite genocid!" i "Sloboda Palestini!"

Rat u Gazi bio je jedna od glavnih tema razgovora uoči festivala zbog otvorenog pisma koje osuđuje izraelsku vladu i poziva festival da jasnije zauzme stav protiv rata.

Pismo, koje je sastavila grupa pod nazivom Venice4Palestine, prikupilo je više od 2.000 potpisa filmskih profesionalaca, uključujući režisere Guillerma del Tora i Todda Fielda, prema riječima organizatora.

Slična inicijativa organizovana je na Filmskom festivalu u Cannesu u maju.

"Cilj pisma bio je dovesti Gazu i Palestinu u središte javne rasprave u Veneciji, i to se dogodilo", rekao je Fabiomassimo Lozzi, suosnivač i direktor Venice4Palestine, za AFP.