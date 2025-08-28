REGIJA
Misija OSCE-a u BiH nakon raspisivanja izbora za predsjednika RS-a: U potpunosti podržavamo CIK BiH
Misija je pozvala sve relevantne aktere da omoguće mirno i uredno provođenje cjelokupnog izbornog procesa u skladu s domaćim pravnim okvirom i međunarodnim standardima.
Centralna izborna komisija BiH u četvrtak je raspisala prijevremene izbore za predsjednika bh. entiteta Republika Srpska za 23. novembar 2025. godine. / AA
28 August 2025

Povodom današnje Odluke Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika bh. entiteta Republike Srpske, Misija OSCE-a u BiH je naglasila da se o očuvanju ustavnog poretka i vladavine prava ne pregovara i da ono ostaje od ključne važnosti za stabilnost i demokratiju u BiH.

“Misija u potpunosti podržava CIK BiH u vršenju njegovog zakonskog mandata i ponovo potvrđuje centralnu ulogu nezavisnih izbornih institucija u očuvanju demokratskih procesa“, poručili su iz Misije OSCE-a.

Istakli su da je poštivanje konačnih i obavezujućih odluka nadležnih pravosudnih i izbornih institucija ključno za osiguranje institucionalne stabilnosti i javnog povjerenja.

“Osiguravanje zakonski utemeljenih izbora je od vitalne važnosti za efikasno upravljanje i za pravilno funkcionisanje institucija vlasti Republike Srpske, u službi interesa Republike Srpske i njenih građana“, navodi se u saopštenju.

Misija je pozvala sve relevantne aktere da omoguće mirno i uredno provođenje cjelokupnog izbornog procesa u skladu s domaćim pravnim okvirom i međunarodnim standardima.

“Bilo kakvo djelovanje sa ciljem ometanja ili ostvarivanja nezakonitog uticaja na izborne procese je u suprotnosti sa pravnim obavezama svih javnih aktera i predstavlja značajan rizik za stabilnost države“, upozorili su.

U saopštenju se također navodi da Misija OSCE-a ostaje posvećena pružanju podrške BiH u očuvanju i poštovanju ustavnog poretka te jačanju demokratskog upravljanja, izbornog integriteta i vladavine prava, u korist svih njenih građana.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u četvrtak je raspisala prijevremene izbore za predsjednika bh. entiteta Republika Srpska za 23. novembar 2025. godine.

Odluka je donesena na današnjoj sjednici s pet glasova “za“ i dva glasa “protiv“. Uslovi za raspisivanje stečeni su nakon pravosnažne odluke Suda BiH kojom je dosadašnji predsjednik RS-a osuđen na godinu dana zatvora i zabrane obavljana funkcije predsjednika RS-a u trajanju od šest godina.

CIK BiH je planirao šest miliona KM za održavanje prijevremenih izbora.

CIK BiH je oduzeo mandat Dodiku na sjednici 6. augusta ove godine. Dodik je uputio žalbu Apelacionom odjelu Suda BiH, koji je žalbu odbacio i potvrdio odluku CIK-a.

