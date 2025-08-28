Povodom današnje Odluke Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika bh. entiteta Republike Srpske, Misija OSCE-a u BiH je naglasila da se o očuvanju ustavnog poretka i vladavine prava ne pregovara i da ono ostaje od ključne važnosti za stabilnost i demokratiju u BiH.

“Misija u potpunosti podržava CIK BiH u vršenju njegovog zakonskog mandata i ponovo potvrđuje centralnu ulogu nezavisnih izbornih institucija u očuvanju demokratskih procesa“, poručili su iz Misije OSCE-a.

Istakli su da je poštivanje konačnih i obavezujućih odluka nadležnih pravosudnih i izbornih institucija ključno za osiguranje institucionalne stabilnosti i javnog povjerenja.

“Osiguravanje zakonski utemeljenih izbora je od vitalne važnosti za efikasno upravljanje i za pravilno funkcionisanje institucija vlasti Republike Srpske, u službi interesa Republike Srpske i njenih građana“, navodi se u saopštenju.

Misija je pozvala sve relevantne aktere da omoguće mirno i uredno provođenje cjelokupnog izbornog procesa u skladu s domaćim pravnim okvirom i međunarodnim standardima.

“Bilo kakvo djelovanje sa ciljem ometanja ili ostvarivanja nezakonitog uticaja na izborne procese je u suprotnosti sa pravnim obavezama svih javnih aktera i predstavlja značajan rizik za stabilnost države“, upozorili su.