Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji biti održani prije ustavnog i zakonskog roka i kada nadležni organi donesu takvu odluku, ponovivši kako se neće kandidovati za predsjednika.

"Ja nemam prava da se kandidujem, da menjam Ustav zato što mislim da sam dobar predsednik i da bi to bilo dobro za zemlju, nema baš mnogo smisla, složićete se. I glupo bi bilo", rekao je Vučić gostujući na TV Pink, prenosi agencija Tanjug.

Dodao je da su o njemu govorili kao o diktatoru i ubici i kazao da to ne može da se govori u diktaturi ili autokratskom režimu.