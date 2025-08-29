Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji biti održani prije ustavnog i zakonskog roka i kada nadležni organi donesu takvu odluku, ponovivši kako se neće kandidovati za predsjednika.
"Ja nemam prava da se kandidujem, da menjam Ustav zato što mislim da sam dobar predsednik i da bi to bilo dobro za zemlju, nema baš mnogo smisla, složićete se. I glupo bi bilo", rekao je Vučić gostujući na TV Pink, prenosi agencija Tanjug.
Dodao je da su o njemu govorili kao o diktatoru i ubici i kazao da to ne može da se govori u diktaturi ili autokratskom režimu.
"Ponosan sam na to što sam izdržao i što sam, uprkos želji da zaustave Srbiju, sa timom dobrih ljudi koji su vredno radili uspeo da napravim dobre rezultate. Na kraju, jedino za šta se borite je ono što ostaje iza vas", rekao je Vučić.
Istakao je da su pogrešna i opasna razmišljanja da je Srbija jedan čovjek i dodao: "Ja ovo nisam uradio sam, i Beograd na vodi i sve drugo radio je tim ljudi."