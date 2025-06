Vlada entiteta Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu, a na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, dala saglasnost za veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1. januara 2023. godine, koja iznosi 990 KM po hiljaditom standardnom metru kubnom (Sm3), odnosno 0,990 KM/Sm3.

U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost, napominju iz Vlade FBiH.

Za realizaciju ove odluke zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

Danom početka primjene ove odluke, koja stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH, prestaje da važi dosadašnja Odluka o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog plina iz 2022. godine.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je Energoinvest d.d. Sarajevo Federalnom ministarstvu trgovine uputio zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog plina prema distributivnim kompanijama u FBiH, te mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Uz zahtjev je priložena Odluka direktora Energoinvesta o utvrđivanju prodajne cijene plina za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) od 9. januara 2023. godine.

Energoinvest je u zahtjevu naveo da bi nova veleprodajna cijena trebala biti smanjena za 9,6 posto, s dosadašnjih 1.095 na 990 KM/1.000 Sm3 (0,990 KM/Sm3), bez uračunatog PDV-a, a bila bi u primjeni od 1. januara 2023. godine i jedinstvena je za sve distributivne kompanije na području FBiH.

Energoinvest je naveo kako je na sniženje cijene plina utjecalo nekoliko faktora, kao što je pad cijena nafte na svjetskom tržištu, smanjenje potrošnje plina u Evropi i relativno blaga zima.

"Naime, obrazloženo je da je u posljednjih mjesec dana došlo do osjetnog pada cijene barela nafte na tržištu s 99 na oko 82-85-90 dolara. S obzirom na to da je upravo cijena barela nafte jedan od osnovnih kalkulativnih elemenata za obračun cijene gasa, došlo je do njenog sniženja. Nadalje, temperatura je u većini evropskih zemalja za ovo doba godine iznad prosjeka. To je uveliko umanjilo potrošnju prirodnog plina te dovelo do opadanja potražnje što je, u konačnici, rezultiralo snižavanjem cijena. To je dovelo i do smanjenja povlačenja plina iz podzemnih skladišta", navodi se u saopćenju Vlade FBiH.