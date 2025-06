Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK) u Zagrebu zaključila je natječaj "Hrvatska lijepa knjiga" za 2022. godinu, na kojem je odabrano 18 najljepših domaćih knjiga u konkurenciji od njih 175.

Natječaj "Hrvatska lijepa knjiga" za 2022. godinu raspisan je na poziv zaklade "Stiftung Buchkunst" radi odabira najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga za međunarodni natječaj i izložbu "Best Book Design from all over the World" koja će biti održana za vrijeme trajanja Sajma knjiga u Leipzigu te za izložbu "Book Art International" koja je organizirana u sklopu Sajma knjiga u Frankfurtu, priopćeno je iz NSK-a.

Na ovogodišnji natječaj je pristiglo 175 izdanja, od kojih je prosudbeno povjerenstvo izabralo 18 naslova:

"Bibliotok/Library Island", "Biciklistička početnica profesora Fausta", "Crtice", "Gdje se skriva Vedran?", "Hahari na dnu mulja", "Hamsin 51", "Ishodišta zagrebačkih interijera: prostori privatnosti / Origin of Zagreb Interiors: Private Spaces", "Jedan dan u životu foke Marisol", "Kako smo stanovali", "Kiki, mi te volimo", "Ogledalo bez mana", "Otok na kojem cvjetaju limuni: vrtovi nadvojvode Maksimilijana Habsburškog na otoku Lokrumu", "Rat je svugdje isti", "Reci mi sve", "Sama", "Tepih na ražnju", "Tko živi na nebu? /Who Lives up in the Sky?" i "Tošo Dabac: umjetnik svojeg vremena - kritičko čitanje".

"Na natječaj Hrvatska lijepa knjiga pristigao je podjednak broj knjiga kao prethodne godine. Ipak, pozitivno iznenađuje uočen napredak u tehničkoj kvaliteti izdanja, unatoč krizi koja je zahvatila i nakladnički sektor. Osobito raduje velik broj knjiga za djecu, koje su prepoznate kao prostor otvoren za imaginaciju, igru i kreaciju", navodi prosudbeno povjerenstvo natječaja "Hrvatska lijepa knjiga".

Prilikom odabira knjiga, u obzir su uzimana što svježija i originalnija djela i rad izdavača koji se izdvajaju svojim pristupom oblikovanju knjige i primijenjenim tehnologijama. Cilj natječaja je potaknuti inovativni pristup oblikovanju knjiga među hrvatskim nakladnicima, ističe povjerenstvo.