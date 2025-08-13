RAT PROTIV GAZE
Rusija oštro kritikovala izraelski plan za okupaciju Gaze i upozorila na posljedice po Bliski istok
"Vjerujemo da je provedba takvih planova izuzetno rizična jer može dovesti do daljnjeg pogoršanja situacije na okupiranim teritorijama, s vrlo ozbiljnim negativnim posljedicama", kaže zamjenik glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova.
Rusija je u srijedu osudila izraelske planove za proširenje vojne operacije i okupaciju cijelog Pojasa Gaze. / AP
13 August 2025

Rusija je u srijedu osudila izraelske planove za proširenje vojne operacije i okupaciju cijelog Pojasa Gaze, upozoravajući da bi to imalo dalekosežne posljedice za regiju Bliskog istoka.

"Vjerujemo da je provedba takvih planova izuzetno rizična, jer može dovesti do daljnjeg pogoršanja situacije na okupiranim teritorijama, s vrlo ozbiljnim negativnim posljedicama i za vlastitu sigurnost Izraela i za cijelu regiju Bliskog istoka", rekao je zamjenik glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Aleksej Fadejev u odgovoru na pitanje Anadolu na brifingu za novinare u Moskvi.

Fadejev je rekao da, uprkos naporima zemalja posrednika, indirektni kontakti između palestinske grupe Hamas i izraelskih vlasti nisu dali opipljive rezultate.

"Naš neposredni prioritet sada je spriječiti potpuno uništenje Gaze i izbjeći povećanje broja civilnih žrtava. Jedini način da se postignu ovi ciljevi je hitan dogovor o prekidu vatre", naglasio je.

Zvaničnik je također pozvao obje strane da hitno pronađu obostrano prihvatljiva rješenja i pređu na održivi režim prekida vatre, napominjući da bi to omogućilo praktične korake ka dugoročnom rješavanju palestinskog pitanja na osnovu dobro poznatog međunarodnog pravnog okvira o dvije države.

Izrael se suočava sa sve većom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. godine ubio skoro 61.600 žrtava.

U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.


