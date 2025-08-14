Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopćila je u četvrtak da je omogućila medicinsku evakuaciju 38 teško oboljelih pacijenata iz Pojasa Gaze, pozivajući više zemalja da ponude životno važan tretman i obnove medicinske rute za evakuaciju.

Generalni direktor SZO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je evakuacija, koju je podržala humanitarna služba EU-a ECHO, uključila 32 djece i šest odraslih, u pratnji 99 članova porodica.

Prema njegovim riječima, 25 djece i šest odraslih prebačeno je u Italiju, petoro djece u Belgiju, a dvoje djece u Turkiye na specijalizirano liječenje.

"Zahvaljujemo @eu_echo i svim vladama koje su pokazale solidarnost s kritično oboljelim pacijentima iz Gaze pružanjem specijalizirane njege", poručio je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Međutim, Tedros je upozorio da više od 14.800 pacijenata u Gazi i dalje treba hitno medicinsko liječenje koje nije dostupno u enklavi zbog tekućeg sukoba i kolapsa zdravstvenog sistema.