RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
SZO: Više od 14.800 pacijenata u Gazi treba hitnu njegu koja nije dostupna
Na specijalizirano liječenje u Italiju je prebačeno 25 djece i šest odraslih, u Belgiju petoro djece, a dvoje djece u Turkiye.
SZO: Više od 14.800 pacijenata u Gazi treba hitnu njegu koja nije dostupna
Šef SZO-a ponovio je svoj apel za trenutno primirje, dodavši: "Mir je najbolji lijek." / AA
14 August 2025

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopćila je u četvrtak da je omogućila medicinsku evakuaciju 38 teško oboljelih pacijenata iz Pojasa Gaze, pozivajući više zemalja da ponude životno važan tretman i obnove medicinske rute za evakuaciju.

Generalni direktor SZO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je evakuacija, koju je podržala humanitarna služba EU-a ECHO, uključila 32 djece i šest odraslih, u pratnji 99 članova porodica.

Prema njegovim riječima, 25 djece i šest odraslih prebačeno je u Italiju, petoro djece u Belgiju, a dvoje djece u Turkiye na specijalizirano liječenje.

"Zahvaljujemo @eu_echo i svim vladama koje su pokazale solidarnost s kritično oboljelim pacijentima iz Gaze pružanjem specijalizirane njege", poručio je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Međutim, Tedros je upozorio da više od 14.800 pacijenata u Gazi i dalje treba hitno medicinsko liječenje koje nije dostupno u enklavi zbog tekućeg sukoba i kolapsa zdravstvenog sistema.

Preporučeno

"Pozivamo više zemalja da istupe i ponude podršku te da se rute upućivanja u Zapadnu obalu, uključujući Istočni Jerusalem, obnove prije nego što bude prekasno", rekao je.

Šef SZO-a ponovio je svoj apel za trenutno primirje, dodavši: "Mir je najbolji lijek."

Izrael se suočava s rastućim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubio više od 61.700 žrtava.

Međunarodni krivični sud izdao je u novembru prošle godine naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s optužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us