Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopćila je u četvrtak da je omogućila medicinsku evakuaciju 38 teško oboljelih pacijenata iz Pojasa Gaze, pozivajući više zemalja da ponude životno važan tretman i obnove medicinske rute za evakuaciju.
Generalni direktor SZO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je evakuacija, koju je podržala humanitarna služba EU-a ECHO, uključila 32 djece i šest odraslih, u pratnji 99 članova porodica.
Prema njegovim riječima, 25 djece i šest odraslih prebačeno je u Italiju, petoro djece u Belgiju, a dvoje djece u Turkiye na specijalizirano liječenje.
"Zahvaljujemo @eu_echo i svim vladama koje su pokazale solidarnost s kritično oboljelim pacijentima iz Gaze pružanjem specijalizirane njege", poručio je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Međutim, Tedros je upozorio da više od 14.800 pacijenata u Gazi i dalje treba hitno medicinsko liječenje koje nije dostupno u enklavi zbog tekućeg sukoba i kolapsa zdravstvenog sistema.
"Pozivamo više zemalja da istupe i ponude podršku te da se rute upućivanja u Zapadnu obalu, uključujući Istočni Jerusalem, obnove prije nego što bude prekasno", rekao je.
Šef SZO-a ponovio je svoj apel za trenutno primirje, dodavši: "Mir je najbolji lijek."
Izrael se suočava s rastućim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubio više od 61.700 žrtava.
Međunarodni krivični sud izdao je u novembru prošle godine naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s optužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.