U nedjelju su izraelske snage napale šatorski kamp ispred bolnice Al-Shifa u Gazi, ubivši 28-godišnjeg novinara Anasa al-Sharifa, zajedno s pet drugih novinara Al Jazeere.

Al-Sharif je postao jedan od najprepoznatljivijih glasova koji izvještavaju o izraelskom ratu u Gazi, dokumentirajući razaranje i humanitarnu krizu od prvih dana

Njegovi izvještaji, emitirani na Al Jazeeri i njegovoj publici od 1,6 miliona gledalaca, dopirali su do globalne publike u opkoljenoj enklavi u koju izraelske vlasti zabranjuju ulazak međunarodnim novinarima

Kako su se online reakcije pojačavale nakon napada, TRT World je razgovarao sa Sharifovom majkom, Fawzijom Ibrahim Dawoud, koja je iznijela fragmente svojih posljednjih razgovora sa sinom u danima koji su prethodili njegovoj smrti.

Dawoud je za TRT World rekla da je 28-godišnji otac troje djece dugo primao prijetnje atentatom tokom svog rada izvještavajući iz raznih dijelova Gaze.

„Rekao mi je: 'Mama, u opasnosti sam. Danas ili sutra mogu postati šehid. I nema ništa ljepše od toga'“, rekla je.

Neposredno prije ubistva, Anas je posjetio majku da je pita treba li joj išta, na što je ona odgovorila: „Ništa, osim da te Allah sačuva za mene“, kao što je obično govorila kada bi se to pitanje pojavilo.

Njih dvoje su imali mnogo sličnih razgovora i ranije, a Anasov odgovor je uvijek bio isti: „Allah zna, mama. Allah zna.“

Anas je odbijao da napusti Gazu, iako mu je više puta ponuđeno da se evakuiše, uključujući i poziv katarskih zvaničnika, ispričala je njegova majka.