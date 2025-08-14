U nedjelju su izraelske snage napale šatorski kamp ispred bolnice Al-Shifa u Gazi, ubivši 28-godišnjeg novinara Anasa al-Sharifa, zajedno s pet drugih novinara Al Jazeere.
Al-Sharif je postao jedan od najprepoznatljivijih glasova koji izvještavaju o izraelskom ratu u Gazi, dokumentirajući razaranje i humanitarnu krizu od prvih dana
Njegovi izvještaji, emitirani na Al Jazeeri i njegovoj publici od 1,6 miliona gledalaca, dopirali su do globalne publike u opkoljenoj enklavi u koju izraelske vlasti zabranjuju ulazak međunarodnim novinarima
Kako su se online reakcije pojačavale nakon napada, TRT World je razgovarao sa Sharifovom majkom, Fawzijom Ibrahim Dawoud, koja je iznijela fragmente svojih posljednjih razgovora sa sinom u danima koji su prethodili njegovoj smrti.
Dawoud je za TRT World rekla da je 28-godišnji otac troje djece dugo primao prijetnje atentatom tokom svog rada izvještavajući iz raznih dijelova Gaze.
„Rekao mi je: 'Mama, u opasnosti sam. Danas ili sutra mogu postati šehid. I nema ništa ljepše od toga'“, rekla je.
Neposredno prije ubistva, Anas je posjetio majku da je pita treba li joj išta, na što je ona odgovorila: „Ništa, osim da te Allah sačuva za mene“, kao što je obično govorila kada bi se to pitanje pojavilo.
Njih dvoje su imali mnogo sličnih razgovora i ranije, a Anasov odgovor je uvijek bio isti: „Allah zna, mama. Allah zna.“
Anas je odbijao da napusti Gazu, iako mu je više puta ponuđeno da se evakuiše, uključujući i poziv katarskih zvaničnika, ispričala je njegova majka.
„Govorili su mu da ode. Svi su mu govorili: 'Idi, Anase'. Ali on je odbijao otići.“
Dawoud je opisala svog sina kao skromnog i saosjećajnog, kao nekoga ko je bio duboko ukorijenjen u svojoj zajednici.
„Kada bi se vraćao s posla, gledao bi djecu. Povezao bi ih, kupio im čašu vode, davao im nešto za piće, a zatim bi izlazio da se slika s njima“, prisjetila se majka.
Uprkos uvjeravanjima da je njegova porodica sigurna i da ima hrane, Al-Sharif je često sam ostajao obroka, „dajući sve što je mogao pronaći svojoj djeci“, ispričala je.
Usred dugotrajnog haosa, mladi otac bi pronalazio trenutke da svojoj četvorogodišnjoj kćerki pruži osjećaj normalnosti, koja je, kaže Dawoud, bila posebno vezana za njega.
„Izvlačio bi je iz šatora da joj da neki slatkiš, on ju je šišao“, prisjeća se njegova majka. „Anas nije dozvoljavao nikome drugom da to radi. Toliko ju je volio.“
Tokom 22-mjesečnog rada, Anasovo izvještavanje postalo je spas za hiljade Palestinaca i pratilaca širom regije, koji su pratili njegove izvještaje o gladi, raseljavanju i napadima na civile.
On je jedan od više od 200 novinara koje su izraelske snage ubile u Gazi od početka rata, prema Reporterima bez granica (RSF). Nekoliko ubijenih radilo je za Al Jazeeru.