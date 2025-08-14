U hodnicima Očne bolnice u gradu Gazi, glavne ustanove za oftalmološke operacije, zvuk medicinske opreme i pištanje monitora u operacionim salama miješaju se s teškim disanjem iscrpljenih ljekara koji se utrkuju s vremenom kako bi spasili ranjene Palestince.

Na njihovim licima vidna je duboka iscrpljenost, od posljedica izraelske sistematske politike izgladnjivanja i gušeće blokade nametnute Pojasu Gaze, dijela genocida koji Tel Aviv vodi već 22 mjeseca.

Vođeni humanitarnom dužnošću, ljekari rade satima bez pauze u operacionim salama pod opsadnim uslovima koji su od štruce hljeba napravili rijedak obrok, a šećer i proteine učinili skupljim od zlata, kažu ljekari za Anadolu.

Svjetski program za hranu UN-a nedavno je upozorio da trećina stanovništva (2,4 miliona ljudi) danima ostaje bez hrane, naglasivši da je humanitarna situacija u Gazi dostigla neviđen nivo pogoršanja i da ljudi umiru od gladi.

UN je istakao da je Gazi svakodnevno potrebno na stotine kamiona pomoći kako bi se okončala glad izazvana blokadom i genocidom.

Gubitak težine

Oftalmolog Mohammed Al-Tayeb (33) kaže da radi sedam godina, ali da su posljednje dvije bile najteže, posebno od marta, otkad on i njegove kolege, zajedno sa svim stanovnicima Gaze, trpe sistematsko izgladnjivanje.

"Radimo duple smjene zbog napada na ljude koji traže humanitarnu pomoć", rekao je, misleći na izraelske snage koje pucaju na Palestince dok čekaju povremene pošiljke pomoći.

U nedjelju je Ministarstvo zdravstva Gaze izvijestilo da su bolnice u roku od 24 sata primile tijela 35 poginulih i 304 ranjena civila koji su čekali pomoć, što je od 27. maja ukupno 1.778 ubijenih i 12.894 ranjenih.

"Plate dobijamo svaka dva ili tri mjeseca, kao avans koji jedva pokrije cijenu brašna", rekao je Al-Tayeb.

Broj operacija je porastao s jedne mjesečno prije rata na tri dnevno, a svaka traje od jednog do tri sata.

Jednom dnevno jede, izgubio je 10 kilograma od marta.

"Pješačim nekoliko kilometara do bolnice i ne mogu naći šećer ni proteine. Čak su i trudnice i djeca lišeni osnovne hrane", kaže on.

Infuzije za ljekare