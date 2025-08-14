U hodnicima Očne bolnice u gradu Gazi, glavne ustanove za oftalmološke operacije, zvuk medicinske opreme i pištanje monitora u operacionim salama miješaju se s teškim disanjem iscrpljenih ljekara koji se utrkuju s vremenom kako bi spasili ranjene Palestince.
Na njihovim licima vidna je duboka iscrpljenost, od posljedica izraelske sistematske politike izgladnjivanja i gušeće blokade nametnute Pojasu Gaze, dijela genocida koji Tel Aviv vodi već 22 mjeseca.
Vođeni humanitarnom dužnošću, ljekari rade satima bez pauze u operacionim salama pod opsadnim uslovima koji su od štruce hljeba napravili rijedak obrok, a šećer i proteine učinili skupljim od zlata, kažu ljekari za Anadolu.
Svjetski program za hranu UN-a nedavno je upozorio da trećina stanovništva (2,4 miliona ljudi) danima ostaje bez hrane, naglasivši da je humanitarna situacija u Gazi dostigla neviđen nivo pogoršanja i da ljudi umiru od gladi.
UN je istakao da je Gazi svakodnevno potrebno na stotine kamiona pomoći kako bi se okončala glad izazvana blokadom i genocidom.
Gubitak težine
Oftalmolog Mohammed Al-Tayeb (33) kaže da radi sedam godina, ali da su posljednje dvije bile najteže, posebno od marta, otkad on i njegove kolege, zajedno sa svim stanovnicima Gaze, trpe sistematsko izgladnjivanje.
"Radimo duple smjene zbog napada na ljude koji traže humanitarnu pomoć", rekao je, misleći na izraelske snage koje pucaju na Palestince dok čekaju povremene pošiljke pomoći.
U nedjelju je Ministarstvo zdravstva Gaze izvijestilo da su bolnice u roku od 24 sata primile tijela 35 poginulih i 304 ranjena civila koji su čekali pomoć, što je od 27. maja ukupno 1.778 ubijenih i 12.894 ranjenih.
"Plate dobijamo svaka dva ili tri mjeseca, kao avans koji jedva pokrije cijenu brašna", rekao je Al-Tayeb.
Broj operacija je porastao s jedne mjesečno prije rata na tri dnevno, a svaka traje od jednog do tri sata.
Jednom dnevno jede, izgubio je 10 kilograma od marta.
"Pješačim nekoliko kilometara do bolnice i ne mogu naći šećer ni proteine. Čak su i trudnice i djeca lišeni osnovne hrane", kaže on.
Infuzije za ljekare
Direktor bolnice Abdel Salam Sabbah opisuje situaciju kao tešku i gorku za medicinske i administrativne timove.
"Ljekari se ruše u operacionim salama od iscrpljenosti i gladi, pa im dajemo infuzije kako bi nastavili raditi", rekao je.
Većina osoblja dolazi na posao praznog stomaka i dobija samo jedan obrok dnevno.
Šef odjela za anesteziju dr. Iyad Abu Karsh, koji na tom mjestu radi 25 godina, kaže da su pothranjenost i nestašica hrane izazvali ozbiljnu iscrpljenost, posebno jer su radni sati udvostručeni i pretvoreni u cjelodnevne smjene.
"Delikatne operacije koje spašavaju vid ili život zahtijevaju visoku koncentraciju i energiju, ali naši obroci su skromni", kaže on.
Iscrpljenost i vrtoglavice
"Osjećamo ekstremnu iscrpljenost, vrtoglavicu i glavobolje dok radimo", kaže hirurška sestra Maha Daban, opisujući uticaj nestašice hrane na zdravlje i rad ljekara.
"Otkucaji srca su nam ubrzani, a ja sam izgubila osam kilograma. Blokada nas je lišila vitamina i proteina", dodala je.
"Našim tijelima je potrebna adekvatna ishrana, a bez nje ne mogu dati istu energiju za spašavanje pacijenta."
Izrael se suočava s rastućom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.600 ljudi.
Međunarodni krivični sud prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.