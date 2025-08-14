Najmanje 61.776 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva.
U saopćenju Ministarstva navodi se da je 54 tijela, uključujući četiri izvučena iz ruševina, dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok je 831 osoba povrijeđena, čime je ukupan broj povrijeđenih od početka rata porastao na 154.906.
"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama jer ekipe hitne pomoći i civilne zaštite ne mogu doći do njih", dodaje se.
Ministarstvo je napomenulo da su u posljednja 24 sata u izraelskim napadima, dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć, ubijena 22 Palestinca, a 269 je povrijeđeno, čime je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 1.881, a više od 13.863 drugih je ranjeno od 27. maja.
Također je izvijestilo da su četiri osobe umrle u posljednja 24 sata zbog gladi i pothranjenosti. Time je ukupan broj poginulih od gladi porastao na 239, uključujući 106 djece, dok se humanitarna kriza u enklavi produbljuje.
Izraelska vojska nastavila je napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 10.251 osobu i ranila 42.865 drugih, prekršivši sporazum o primirju i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.
U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.