Najmanje 61.776 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva.

U saopćenju Ministarstva navodi se da je 54 tijela, uključujući četiri izvučena iz ruševina, dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok je 831 osoba povrijeđena, čime je ukupan broj povrijeđenih od početka rata porastao na 154.906.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama jer ekipe hitne pomoći i civilne zaštite ne mogu doći do njih", dodaje se.

Ministarstvo je napomenulo da su u posljednja 24 sata u izraelskim napadima, dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć, ubijena 22 Palestinca, a 269 je povrijeđeno, čime je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 1.881, a više od 13.863 drugih je ranjeno od 27. maja.

Također je izvijestilo da su četiri osobe umrle u posljednja 24 sata zbog gladi i pothranjenosti. Time je ukupan broj poginulih od gladi porastao na 239, uključujući 106 djece, dok se humanitarna kriza u enklavi produbljuje.