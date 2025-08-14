RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Broj žrtava u Gazi približava se 61.800 dok se nastavlja izraelski rat nesmanjenom snagom
Još četiri osobe umrle su od pothranjenosti u posljednja 24 sata, čime je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 239, uključujući 106 djece.
Broj žrtava u Gazi približava se 61.800 dok se nastavlja izraelski rat nesmanjenom snagom
Najmanje 61.776 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. / AA
14 August 2025

Najmanje 61.776 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva.

U saopćenju Ministarstva navodi se da je 54 tijela, uključujući četiri izvučena iz ruševina, dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok je 831 osoba povrijeđena, čime je ukupan broj povrijeđenih od početka rata porastao na 154.906.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama jer ekipe hitne pomoći i civilne zaštite ne mogu doći do njih", dodaje se.

Ministarstvo je napomenulo da su u posljednja 24 sata u izraelskim napadima, dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć, ubijena 22 Palestinca, a 269 je povrijeđeno, čime je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 1.881, a više od 13.863 drugih je ranjeno od 27. maja.

Također je izvijestilo da su četiri osobe umrle u posljednja 24 sata zbog gladi i pothranjenosti. Time je ukupan broj poginulih od gladi porastao na 239, uključujući 106 djece, dok se humanitarna kriza u enklavi produbljuje.

Preporučeno

Izraelska vojska nastavila je napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 10.251 osobu i ranila 42.865 drugih, prekršivši sporazum o primirju i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.

U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us