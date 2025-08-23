Arapske države i organizacije su osudile Izrael zbog službeno proglašene gladi u Pojasu Gaze, a Saudijska Arabija, Kuvajt, Jordan, Vijeće za saradnju u Zaljevu (GCC), Svjetska muslimanska liga i Palestina optužili su Tel Aviv za teške zločine protiv izgladnjelih civila i zatražili hitnu međunarodnu intervenciju.

U saopštenju, saudijsko Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Izrael za genocid nad civilima u Gazi, opisujući glad kao mrlju na savjesti čovječanstva.

Ministarstvo je saopštilo da je glad, koju je potvrdila Integrisana fazna klasifikacija sigurnosti hrane (IPC) koju podržavaju Ujedinjene nacije (UN), direktna posljedica sistematskih zločina koje je počinila izraelska vojska, uključujući opstrukciju humanitarne pomoći i prisilno raseljavanje civila pod opsadom.

"Kraljevina Saudijska Arabija izražava duboku zabrinutost nakon izvještaja IPC-a i službene deklaracije o gladi u Gazi", saopštilo je Ministarstvo.

"Nastavak ovih zločina bez odvraćanja ili odgovornosti predstavlja sramotu za međunarodnu zajednicu", dodali su.

Rijad je osudio ono što je nazvao ponovljenim zločinima genocida izraelskih snaga i pozvao međunarodnu zajednicu, posebno stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, da preduzmu hitne korake kako bi se okončala glad i zaustavio izraelski rat istrebljenja protiv palestinskog naroda.

Kuvajt je također osudio izraelsku politiku izgladnjivanja, represije i prisilnog raseljavanja u Gazi.

U saopštenju, Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je međunarodnu zajednicu da zaustavi kontinuirani genocid u Gazi i da Izrael pozove na odgovornost za zločine protiv čovječnosti, pozivajući se na Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2417, koja zabranjuje upotrebu izgladnjivanja kao ratnog oružja.

GCC je također pozvao na hitan međunarodni pritisak na Izrael da otvori prelaze i dozvoli neograničenu humanitarnu pomoć u Gazu.

Generalni sekretar GCC-a Jasem al-Budaiwi nazvao je glad rezultatom izraelske nehumane politike izgladnjivanja i potvrdio podršku palestinskim pravima i zaštiti prema međunarodnom pravu.

Glasnogovornik jordanskog Ministarstva vanjskih poslova Sufyan Qudah nazvao je deklaraciju opasnim pokazateljem katastrofalne humanitarne situacije u Pojasu Gaze, koja je rezultat sistematskih nehumanih politika i mjera izraelske vlade koje su glad pretvorile u oružje protiv Palestinaca.

Osudio je kontinuirana izraelska ograničenja u isporuci humanitarne pomoći Gazi, za koja je rekao da su dovela do alarmantnog nivoa gladi.