Arapske države i organizacije su osudile Izrael zbog službeno proglašene gladi u Pojasu Gaze, a Saudijska Arabija, Kuvajt, Jordan, Vijeće za saradnju u Zaljevu (GCC), Svjetska muslimanska liga i Palestina optužili su Tel Aviv za teške zločine protiv izgladnjelih civila i zatražili hitnu međunarodnu intervenciju.
U saopštenju, saudijsko Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Izrael za genocid nad civilima u Gazi, opisujući glad kao mrlju na savjesti čovječanstva.
Ministarstvo je saopštilo da je glad, koju je potvrdila Integrisana fazna klasifikacija sigurnosti hrane (IPC) koju podržavaju Ujedinjene nacije (UN), direktna posljedica sistematskih zločina koje je počinila izraelska vojska, uključujući opstrukciju humanitarne pomoći i prisilno raseljavanje civila pod opsadom.
"Kraljevina Saudijska Arabija izražava duboku zabrinutost nakon izvještaja IPC-a i službene deklaracije o gladi u Gazi", saopštilo je Ministarstvo.
"Nastavak ovih zločina bez odvraćanja ili odgovornosti predstavlja sramotu za međunarodnu zajednicu", dodali su.
Rijad je osudio ono što je nazvao ponovljenim zločinima genocida izraelskih snaga i pozvao međunarodnu zajednicu, posebno stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, da preduzmu hitne korake kako bi se okončala glad i zaustavio izraelski rat istrebljenja protiv palestinskog naroda.
Kuvajt je također osudio izraelsku politiku izgladnjivanja, represije i prisilnog raseljavanja u Gazi.
U saopštenju, Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je međunarodnu zajednicu da zaustavi kontinuirani genocid u Gazi i da Izrael pozove na odgovornost za zločine protiv čovječnosti, pozivajući se na Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2417, koja zabranjuje upotrebu izgladnjivanja kao ratnog oružja.
GCC je također pozvao na hitan međunarodni pritisak na Izrael da otvori prelaze i dozvoli neograničenu humanitarnu pomoć u Gazu.
Generalni sekretar GCC-a Jasem al-Budaiwi nazvao je glad rezultatom izraelske nehumane politike izgladnjivanja i potvrdio podršku palestinskim pravima i zaštiti prema međunarodnom pravu.
Glasnogovornik jordanskog Ministarstva vanjskih poslova Sufyan Qudah nazvao je deklaraciju opasnim pokazateljem katastrofalne humanitarne situacije u Pojasu Gaze, koja je rezultat sistematskih nehumanih politika i mjera izraelske vlade koje su glad pretvorile u oružje protiv Palestinaca.
Osudio je kontinuirana izraelska ograničenja u isporuci humanitarne pomoći Gazi, za koja je rekao da su dovela do alarmantnog nivoa gladi.
Qudah je pozvao međunarodnu zajednicu da odmah i bez odlaganja djeluje kako bi prisilila Izrael da okonča svoju agresiju na Gazu, okonča glad i humanitarnu katastrofu uzrokovane agresijom i osigura dovoljan i održiv dotok pomoći u Pojas.
U izjavi Generalnog sekretarijata Svjetske muslimanske lige (MWL), Mohammeda bin Abdulkarim Al-Isse i predsjedavajućeg Organizacije muslimanskih učenjaka, naglašeno je da izraelska ekstremistička vlada predstavlja ozbiljnu prijetnju posebno palestinskom narodu, kao i regiji i međunarodnoj zajednici u cjelini.
Ponovili su apel međunarodnoj zajednici da preuzme svoju moralnu i pravnu odgovornost, da zauzme hitan i odlučan stav kako bi se okončala glad i genocid nad narodom Gaze i da se odvrati ratna mašinerija izraelske okupacijske vlade, koja nastavlja svoju tiraniju i nepoštivanje života, prava i ljudskog dostojanstva palestinskog naroda.
Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na odlučnu međunarodnu akciju kako bi se Izrael prisilio da odmah zaustavi zločine genocida, raseljavanja i aneksije, kao jedini način da se zaustavi, obuzda i riješi glad, spriječi njeno širenje, osigura otvaranje prijelaza, omogući održiva isporuka humanitarne pomoći i započne hitna obnova Gaze.
Ministarstvo je također potvrdilo da izvještaj IPC-a nije ostavio prostora za tumačenje i nagađanja u vezi s pojavom gladi u Gazi.
Hamas je saopštio da izvještaj UN-a o širenju gladi u Gazi predstavlja uvjerljivo međunarodno svjedočanstvo o zločinu koji je počinio Izrael.
Pozvali su UN i Vijeće sigurnosti da odmah djeluju kako bi zaustavili rat, ukinuli blokadu i otvorili prijelaze bez ograničenja kako bi omogućili hitan i kontinuiran ulazak hrane, lijekova, vode i goriva.
Najnoviji izvještaj IPC-a, objavljen u petak, potvrdio je da su uslovi gladi već prisutni u Gazi, pogađajući preko 500.000 ljudi. Kriza, koju agencije UN-a opisuju kao u potpunosti izazvanu ljudskim djelovanjem, predviđa se da će se proširiti dalje na jug u narednim sedmicama, osim ako se hitno ne dozvoli humanitarni odgovor velikih razmjera.
Zvaničnici UN-a i humanitarne agencije okrivili su izraelsku blokadu, uništavanje civilne infrastrukture, ponovljena raseljavanja i stroga ograničenja u isporuci pomoći kao glavne pokretače gladi.
Izrael je od oktobra 2023. ubio blizu 62.300 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.