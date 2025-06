Hurme su plod hurmene palme, koja se uzgaja u mnogim tropskim regijama svijeta. Hurme su postale veoma popularne posljednjih godina širom svijeta.

Gotovo sve vrste hurmi koje se prodaju u zapadnim zemljama su sušene. Da li su hurme sušene ili ne, možete odrediti na osnovu njihovog izgleda. Naborane hurme su sušene, dok su glatke hurme svježe.

Ovisno o sorti, svježe hurme su prilično male veličine i imaju raspon boje od jarko crvene do svijetlo žute. Sorte hurme koje se obično konzumiraju uključuju Medjool i Deglet Noor. Kako navodi "Healthline", portal koji se bavi zdravim načinom ishrane, hurme su vrlo bogate nekim važnim nutrijentima i imaju niz prednosti.

U ovom tekstu donosimo osam zdravstvenih prednosti hurmi.

1. Veoma hranljive

Hurme imaju odličan nutritivni sastav. Budući da su sušene, njihov sadržaj kalorija je veći od većine svježeg voća. Kalorijski sadržaj hurmi je sličan onom u drugom sušenom voću, kao što su grožđice i smokve. Većina kalorija u hurmama potiče od ugljikohidrata. Ostalo su vrlo male količine proteina. Hurme sadrže neke važne vitamine i minerale pored značajne količine vlakana.

2. Bogate vlaknima

Unos dovoljno vlakana je važan za cjelokupno zdravlje. Sa skoro 7 grama vlakana u porciji od 3,5 unce, uključivanje hurmi u ishranu je odličan način da se poveća unos vlakana. Vlakna mogu biti od koristi za probavno zdravlje. Istraživanja su pokazala da osobe koje konzumiraju hurme imaju poboljšanje učestalosti stolice i značajno povećanje pražnjenja crijeva u odnosu na one koje ne jedu hurme.

Također, vlakna u hurmama mogu biti korisna za kontrolu šećera u krvi. Vlakna usporavaju probavu i mogu pomoći u sprečavanju previsokog rasta šećera u krvi nakon jela.

3. Visok sadržaj antioksidansa

Hurme pružaju različite antioksidanse koji imaju niz zdravstvenih prednosti, uključujući smanjeni rizik od nekoliko bolesti. Antioksidansi štite ljudske stanice od slobodnih radikala, nestabilnih molekula koji mogu uzrokovati štetne reakcije u tijelu i dovesti do bolesti. U poređenju sa sličnim vrstama voća, kao što su smokve i suhe šljive, čini se da hurme imaju najveći sadržaj antioksidansa.

4. Pomaže zdravlju mozga

Konzumiranje hurmi može poboljšati funkciju mozga. Laboratorijske studije su dokazale da hurme pomažu u snižavanju upalnih markera, kao što je interleukin 6 (IL-6) u mozgu. Visoki nivoi IL-6 povezani su s većim rizikom od neurodegenerativnih bolesti poput Alchajmerove bolesti. Osim toga, druge studije, uključujući studije na životinjama, pokazale su da su hurme korisne za smanjenje aktivnosti amiloidnih beta proteina, koji mogu formirati plakove u mozgu. Istraživanje na životinjama pokazalo je da miševi hranjeni hranom pomiješanom s hurmama imaju značajno bolje pamćenje, kao i manju učestalost anksioznog ponašanja u poređenju s onima koji ih nisu jeli.

5. Korisne za trudnice

Hurme su proučavane zbog njihovog potencijala da olakšaju porođaj trudnicama. Konzumiranje ovog voća tokom posljednjih nekoliko sedmica trudnoće može potaknuti širenje grlića materice i smanjiti potrebu za induciranim porođajem.

Studija iz 2011. godine proučavala je trudnice koje su uzimale hurme prije termina, te je dokazano da su se one koje su jele hurme porađale kraće od onih koje ih nisu konzumirale. Studija iz 2017. godine pokazala je da su trudnice koje su jele hurme imale mnogo manju vjerovatnoću da će biti inducirane u odnosu na one koji to nisu. Inducirani porod je skup tehnika i lijekova kojima ljekari izazivaju porod.

6. Prirodni zaslađivač

Hurme su odličan izvor fruktoze, prirodnog tipa šećera koji se nalazi u voću. Iz tog razloga, hurme su veoma slatke, a imaju i prelijep okus nalik na karamelu. Oni su zdrava zamjena za bijeli šećer u receptima zbog hranjivih tvari, vlakana i antioksidansa koje pružaju. Najbolji način da zamijenite hurmama bijeli šećer je da napravite kremu od hurmi. Pravi se miješanjem hurmi sa vodom u blenderu. Važno je napomenuti da, iako su hurme bogate vlaknima i hranjivim tvarima, one su prilično kalorične i najbolje ih je konzumirati u umjerenim količinama.

7. Druge zdravstvene koristi

Istraživači smatraju da hurme imaju još nekoliko zdravstvenih prednosti koje nisu previše detaljno proučavane. Zdravlje kostiju: Hurme sadrže nekoliko minerala, uključujući fosfor, kalcijum i magnezijum. Svi oni su proučavani zbog njihovog potencijala da preveniraju stanja povezana s kostima kao što je osteoporoza. Kontrola šećera u krvi: hurme imaju potencijal da pomognu u regulaciji šećera u krvi zbog svog niskog glikemijskog indeksa, vlakana i antioksidansa.

Stoga, njihovo konzumiranje može pomoći u regulisanju dijabetesa. Istraživanje iz 2015. godine dokazalo je da konzumiranje hurmi može smanjiti rak debelog crijeva, zahvaljujući visokom sadržaju vlakana i polifenola, a također imaju i brojne korisne antimikrobne prednosti.

Hurme i ekstrakti hurme pomažu u održavanju zdravlja jetre, a također djeluju na sprečavanju fibroze jetre. Podržavajući zdravu funkciju jetre, hurme omogućavaju tijelu da se detoksificira na prirodan način, jer jetra obavlja zadatak uklanjanja otpada i štetnih tvari iz tijela.

Fibroza jetre se značajno smanjuje redovnim konzumiranjem ekstrakta hurme, što smanjuje rizik od razvoja ciroze jetre. Hurme su odličan izvor vitamina C i D koji pomažu u održavanju elastičnosti kože i održavanju kože glatkom. Hurme također imaju svojstva protiv starenja i sprečavaju nakupljanje melanina.

Konzumiranje hurmi svakog jutra na prazan želudac prije treninga može pomoći ljudima da se lijepo osjećaju i da im pruži dovoljno energije te na taj način pomažu u zdravom mršavljenju. To je zato što hurme sadrže mnogo vlakana, što usporava apsorpciju u debelom crijevu. To čini da se ljudi duže sati osjećaju sitima i time smanjuju potrebu da jedu više hrane.

Ostale zdravstvene prednosti hurmi uključuju i pomoć u rješavanju nesanice. Ljudi koji pate od nesanice mogu napraviti napitak od hurmi, orašastih plodova i mlijeka - sve pomiješati - i popiti prije spavanja.

8. Ukusna užina

Hurme su nevjerovatno raznovrsne i predstavljaju ukusnu užinu. Često se kombinuju sa drugom hranom, kao što su bademi, puter od orašastih plodova ili čak meki sir. Hurme su također vrlo ljepljive, što ih čini korisnim kao vezivo u pecivu, kao što su kolačići. Također se mogu kombinirati s orasima i sjemenkama kako bi se napravile zdrave grickalice ili energetske kuglice. Štaviše, hurme se mogu koristiti za zaslađivanje umaka, kao što su preljevi za salatu i marinade, a mogu se umiješati u smoothie i zobene pahuljice.

Važno je napomenuti da su hurme visoko kalorične, a njihov slatkast okus čini ih lakim za prejedanje. Iz tog razloga, najbolje ih je konzumirati u umjerenim količinama. Prema tome, dokazano je da su hurme zdravo voće koje je važno uključiti u ishranu. Sadrže mnogo nutrijenata, vlakana i antioksidansa, a svi oni mogu pružiti zdravstvene koristi u rasponu od poboljšane probave do smanjenog rizika od mnogih bolesti.