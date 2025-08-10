Američke vlasti su u četvrtak objavile da je korisnik biblioteke u Kaliforniji optužen za krađu u vrijednosti 216.000 dolara zbog otuđivanja rijetkih kineskih rukopisa i njihove zamjene kopijama.

Prema podacima Ministarstva pravde SAD-a, Jeffery Ying je navodno koristio više pseudonima za pristup klasičnim djelima koja se čuvaju u biblioteci Univerziteta Kalifornije u Los Angelesu (UCLA), od kojih su neka stara više od 600 godina.

38-godišnji Ying posuđivao bi rukopise i, nekoliko dana kasnije, vraćao lažne verzije umjesto originala. Prema izvještaju, često je odmah nakon vraćanja odlazio u Kinu.

„Biblioteka je saznala za nestanak nekoliko rijetkih kineskih rukopisa, a početna istraga otkrila je da je knjige posljednji put pregledao posjetilac koji se registrovao pod imenom 'Alan Fujimori'“, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Kada su detektivi pretražili hotelsku sobu u području Los Angelesa u kojoj je Ying odsjeo, pronašli su prazne rukopise u istom stilu kao i oni ukradeni iz biblioteke.