Korisnik biblioteke u SAD-u krao rijetke knjige, umjesto njih vraćao falsifikate
Ukoliko bude osuđen za krađu umjetničkih djela, osumnjičeni će se suočiti s kaznom zatvora 10 godina na federalnom nivou.
Jeffery Ying iz Fremonta, u području zaliva San Francisca, posjedovao je brojne bibliotečke kartice na različita imena. / AP
10 August 2025

Američke vlasti su u četvrtak objavile da je korisnik biblioteke u Kaliforniji optužen za krađu u vrijednosti 216.000 dolara zbog otuđivanja rijetkih kineskih rukopisa i njihove zamjene kopijama.

Prema podacima Ministarstva pravde SAD-a, Jeffery Ying je navodno koristio više pseudonima za pristup klasičnim djelima koja se čuvaju u biblioteci Univerziteta Kalifornije u Los Angelesu (UCLA), od kojih su neka stara više od 600 godina.

38-godišnji Ying posuđivao bi rukopise i, nekoliko dana kasnije, vraćao lažne verzije umjesto originala. Prema izvještaju, često je odmah nakon vraćanja odlazio u Kinu.

„Biblioteka je saznala za nestanak nekoliko rijetkih kineskih rukopisa, a početna istraga otkrila je da je knjige posljednji put pregledao posjetilac koji se registrovao pod imenom 'Alan Fujimori'“, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Kada su detektivi pretražili hotelsku sobu u području Los Angelesa u kojoj je Ying odsjeo, pronašli su prazne rukopise u istom stilu kao i oni ukradeni iz biblioteke.

Vlasti su također pronašle unaprijed popunjene etikete, vjerovatno korištene za izradu lažnih kopija originalnih rukopisa koji se vraćaju u biblioteku.

Biblioteke omogućavaju konsultacije na mjestu događaja o rijetkim i jedinstvenim djelima jer se ovi svesci ne mogu nositi kući kao obične knjige.

Također je otkriveno da je Ying, stanovnik Fremonta u području zaliva San Francisca, posjedovao više bibliotečkih kartica registrovanih na različita imena.

Trenutno u državnom pritvoru Ying se suočava s do 10 godina zatvora u saveznom zatvoru ako bude osuđen za tešku krađu umjetnina.

Kina je dom jednog od najbrže rastućih tržišta umjetnosti na svijetu. Pored rastućeg broja muzeja koje podržava država, sve bogatija i nacionalistički nastrojena kineska srednja klasa podstiče snažan interes za obnovu i unapređenje kulturne baštine zemlje, čineći privatno tržište umjetnosti posebno dinamičnim.

