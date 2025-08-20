Vatrogasci Crne Gore već duše od deset dana vode borbu sa požarima u više gradova, a jutros su na terenu u Lukovu kod Nikšića i gase požar koji je izbio jučer.
Komandir Vatrogasno-spasilačke jedinice Slavko Tadić rekao je za portal RTNK da su njihove ekipe na terenu i očekuju da će tokom dana požar staviti pod kontrolu i ugasiti.
S obzirom na to da se vatra u rejonu Lukova jučer pojavila na vrhu tamošnjeg brda, osnovano se sumnja da je požar podmetnut.
Nikšićkim vatrogascima u gašenju jučer su pomagali vojni helikopteri kao i avion vatro-ubica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
U gašenju požara prethodnih dana u Crnoj Gori su pomagali helikopteri i kanaderi iz Italije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Češke i Švicarske.
Tokom prethodnih dana uhapšeno je nekoliko osumnjičenih za podmetanje požara.
Prošle sedmice je sahranjen vojnik Dejan Božović koji je stradao u prevrtanju cisterne sa vodom u Kučima gdje su vojnici pomagali u gašenju plamena. Njegov Kolega Marko Iković teško je povrijeđen.