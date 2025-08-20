REGIJA
1 minuta čitanja
Vatrogasci nastavljaju borbu protiv požara u Crnoj Gori
U toku je gašenje požara u Lukovu kod Nikšića.
Vatrogasci nastavljaju borbu protiv požara u Crnoj Gori
Tokom prethodnih dana uhapšeno je nekoliko osumnjičenih za podmetanje požara. / AP
20 August 2025

Vatrogasci Crne Gore već duše od deset dana vode borbu sa požarima u više gradova, a jutros su na terenu u Lukovu kod Nikšića i gase požar koji je izbio jučer.

Komandir Vatrogasno-spasilačke jedinice Slavko Tadić rekao je za portal RTNK da su njihove ekipe na terenu i očekuju da će tokom dana požar staviti pod kontrolu i ugasiti.

S obzirom na to da se vatra u rejonu Lukova jučer pojavila na vrhu tamošnjeg brda, osnovano se sumnja da je požar podmetnut.

Nikšićkim vatrogascima u gašenju jučer su pomagali vojni helikopteri kao i avion vatro-ubica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Preporučeno

U gašenju požara prethodnih dana u Crnoj Gori su pomagali helikopteri i kanaderi iz Italije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Češke i Švicarske.

Tokom prethodnih dana uhapšeno je nekoliko osumnjičenih za podmetanje požara.

Prošle sedmice je sahranjen vojnik Dejan Božović koji je stradao u prevrtanju cisterne sa vodom u Kučima gdje su vojnici pomagali u gašenju plamena. Njegov Kolega Marko Iković teško je povrijeđen.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us