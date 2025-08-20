Vatrogasci Crne Gore već duše od deset dana vode borbu sa požarima u više gradova, a jutros su na terenu u Lukovu kod Nikšića i gase požar koji je izbio jučer.

Komandir Vatrogasno-spasilačke jedinice Slavko Tadić rekao je za portal RTNK da su njihove ekipe na terenu i očekuju da će tokom dana požar staviti pod kontrolu i ugasiti.

S obzirom na to da se vatra u rejonu Lukova jučer pojavila na vrhu tamošnjeg brda, osnovano se sumnja da je požar podmetnut.

Nikšićkim vatrogascima u gašenju jučer su pomagali vojni helikopteri kao i avion vatro-ubica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.