Grupa izraelskih državljana otputovala iz BiH nakon što su im izdati novi pasoši
Nove putne isprave izdate su od Ambasade Izraela u Beogradu, čime je omogućeno njihovo nesmetano putovanje, saopćila Služba za poslove sa strancima BiH.
Grupa izraelskih državljana otputovala iz BiH nakon što su im izdati novi pasoši
Nove putne isprave izdate su od Ambasade Izraela u Beogradu, čime je omogućeno njihovo nesmetano putovanje. / AA
20 August 2025

Izraelski državljani, čiji pasoši su bili slučajno izgubljeni u sarajevskom hotelu, u utorak su u 22.30 sati letom sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Tel-Aviv, saopćila je Služba za poslove sa strancima, prenijela je agencija FENA.

Nove putne isprave izdate su od Ambasade Izraela u Beogradu, čime je omogućeno njihovo nesmetano putovanje.

Služba za poslove sa strancima nastavlja pružati podršku stranim državljanima u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima, navodi FENA.

Uprava sarajevskog hotela odbacila je navode iz pojedinih izraelskih medija da je 47 izraelskih turista ostalo "zarobljeno" u Bosni i Hercegovini nakon što su njihovi pasoši "bačeni", kako su navodili, u kantu za smeće na recepciji hotela.

U saopćenju za javnost, objavljenom na Facebook stranici hotela, istaknuto je da se radi o nesporazumu i da nadzorni snimci potvrđuju da je cijeli incident posljedica nesretne slučajnosti.

„Naime, snimci nadzornih kamera jasno pokazuju da je kesa sa pasošima slučajno pala u kantu za smeće u recepcijskom prostoru hotela. Dakle, pasoši nisu ‘bačeni’, niti je postojala bilo kakva namjera da se naudi gostima. Cijeli incident je rezultat nesretne slučajnosti, a ne svjesnog ili zlonamjernog postupka“, navodi se u saopćenju hotela.

