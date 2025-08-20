Izraelski državljani, čiji pasoši su bili slučajno izgubljeni u sarajevskom hotelu, u utorak su u 22.30 sati letom sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Tel-Aviv, saopćila je Služba za poslove sa strancima, prenijela je agencija FENA.
Nove putne isprave izdate su od Ambasade Izraela u Beogradu, čime je omogućeno njihovo nesmetano putovanje.
Služba za poslove sa strancima nastavlja pružati podršku stranim državljanima u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima, navodi FENA.
Uprava sarajevskog hotela odbacila je navode iz pojedinih izraelskih medija da je 47 izraelskih turista ostalo "zarobljeno" u Bosni i Hercegovini nakon što su njihovi pasoši "bačeni", kako su navodili, u kantu za smeće na recepciji hotela.
U saopćenju za javnost, objavljenom na Facebook stranici hotela, istaknuto je da se radi o nesporazumu i da nadzorni snimci potvrđuju da je cijeli incident posljedica nesretne slučajnosti.
„Naime, snimci nadzornih kamera jasno pokazuju da je kesa sa pasošima slučajno pala u kantu za smeće u recepcijskom prostoru hotela. Dakle, pasoši nisu ‘bačeni’, niti je postojala bilo kakva namjera da se naudi gostima. Cijeli incident je rezultat nesretne slučajnosti, a ne svjesnog ili zlonamjernog postupka“, navodi se u saopćenju hotela.