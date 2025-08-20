Izraelski državljani, čiji pasoši su bili slučajno izgubljeni u sarajevskom hotelu, u utorak su u 22.30 sati letom sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Tel-Aviv, saopćila je Služba za poslove sa strancima, prenijela je agencija FENA.

Nove putne isprave izdate su od Ambasade Izraela u Beogradu, čime je omogućeno njihovo nesmetano putovanje.

Služba za poslove sa strancima nastavlja pružati podršku stranim državljanima u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima, navodi FENA.