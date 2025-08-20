Skupovi su održani pod parolama: "Građani protiv blokada", "Hoću normalan život" i "Stop blokadama", a najavljena su okupljanja u ukupno 44 lokalne samouprave i šest gradova u središnjoj Srbiji. Prema procjenama MUP-a, u gradovima i općinama u Srbiji se okupilo 31.000 ljudi, koji su ustali protiv blokada, prenose lokalni mediji.

Organizatori ističu kako su skupovi reakcije na svakodnevne proteste i blokade, koje, prema njihovim riječima, ometaju svakodnevni život.

Podršku okupljenima izrazili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te predstavnici vlasti, koji su poručili da su skupovi usmjereni protiv nasilja i blokada, a ne protiv drugih građana.