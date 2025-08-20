REGIJA
U više gradova Srbije okupili se građani kako bi izrazili protivljenje blokadama
U više gradova Srbije, uključujući Leskovac, Pančevo, Suboticu i Vranje građani su se okupili kako bi izrazili protivljenje blokadama, poručujući da se zalažu za "mir, stabilnost i povratak u normalan život".
U više gradova Srbije, uključujući Leskovac, Pančevo, Suboticu i Vranje građani su se okupili kako bi izrazili protivljenje blokadama. / X/MomirPejatovic
20 August 2025

Skupovi su održani pod parolama: "Građani protiv blokada", "Hoću normalan život" i "Stop blokadama", a najavljena su okupljanja u ukupno 44 lokalne samouprave i šest gradova u središnjoj Srbiji. Prema procjenama MUP-a, u gradovima i općinama u Srbiji se okupilo 31.000 ljudi, koji su ustali protiv blokada, prenose lokalni mediji.

Organizatori ističu kako su skupovi reakcije na svakodnevne proteste i blokade, koje, prema njihovim riječima, ometaju svakodnevni život.

Podršku okupljenima izrazili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te predstavnici vlasti, koji su poručili da su skupovi usmjereni protiv nasilja i blokada, a ne protiv drugih građana.

"Mislim da je to reakcija običnog naroda Srbije na sve što prolazimo prethodnih devet mjeseci. Činjenica je da su nam blokade oduzele najvažnije vrijednosti, da se normalno živi, kreće i planira budućnost. Ljudi bez lica, politika bez politike, čisto nasilje, spaljivanje, su nam ugrozili sistem vrijednosti", rekao je ranije predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević koji je i pozvao građane koji ne žele sukobe i žele normalan život na mirna i demokratska okupljanja u gradovima širom Srbije.

Podsjetimo, val protesta, koji su do unazad nekoliko dana bili uglavnom mirni, pokrenuli su studenti nakon tragedije u novembru 2024, kada je u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici poginulo 16 osoba.

Prosvjednici za nesreću krive vlast, a među glavnim zahtjevima su vladavina prava, neovisne institucije i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora – što vlast zasad odbija učiniti.

IZVOR:X/MomirPejatovic
