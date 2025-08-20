Konstituivna sjednica Skupštine Kosova ponovo je prekinuta u srijedu nakon što zastupnici nisu uspjeli da izaberu predsjedavajućeg.

Pokret Samoopredjeljenje je predložio Albulenu Haxhiu, koja je dobila 57 od potrebnog 61 glasa zastupnika da bi bila izabrana za čelnicu parlamenta.

Potom je Samoopredjeljenje predložilo zastupnicu Doniku Gervallu za predsjedavajuću, koja je dobila također 57 glasova, nakon čega je predsjedavajući Avni Dehari prekinuo sjednicu. Nastavak je zakazan za 22. august.

U presudi Ustavnog suda u vezi s izborom predsjednika Skupštine nakon izbora održanih 9. februara, navedeno je da zastupnici moraju izabrati novog šefa zakonodavne institucije u roku 30 dana. Taj počeo je teći 19. augusta.

Ustavni sud utvrdio je da se za istog kandidata može glasati samo tri puta i da svi zastupnici moraju učestvovati u glasanju.