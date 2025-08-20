REGIJA
Konstitutivna sjednica Skupštine Kosova ponovo prekinuta
Ni Haxhiu ni Gervalla nisu dobile dovoljan broj glasova da bi bile izabrane za predsjedavajuću, nastavak zakazan za 22. august.
20 August 2025

Konstituivna sjednica Skupštine Kosova ponovo je prekinuta u srijedu nakon što zastupnici nisu uspjeli da izaberu predsjedavajućeg.

Pokret Samoopredjeljenje je predložio Albulenu Haxhiu, koja je dobila 57 od potrebnog 61 glasa zastupnika da bi bila izabrana za čelnicu parlamenta. 

Potom je Samoopredjeljenje predložilo zastupnicu Doniku Gervallu za predsjedavajuću, koja je dobila također 57 glasova, nakon čega je predsjedavajući Avni  Dehari prekinuo sjednicu. Nastavak je zakazan za 22. august.

U presudi Ustavnog suda u vezi s izborom predsjednika Skupštine nakon izbora održanih 9. februara, navedeno je da zastupnici moraju izabrati novog šefa zakonodavne institucije u roku 30 dana. Taj počeo je teći 19. augusta.

Ustavni sud utvrdio je da se za istog kandidata može glasati samo tri puta i da svi zastupnici moraju učestvovati u glasanju.

Ni na prethodnim sjednicama Haxhiu nije dobila potreban broj glasova za predsjednicu Skupštine.

Osim toga, Ustavni sud je utvrdio da izabrani članovi Skupštine Kosova nisu implementirali presudu Ustavnog suda od 26. juna 2025. godine i posljedično proglasio sve sjednice održane od 27. juna do 26. jula 2025. nevažećim.

Članovi devetog saziva Skupštine održali su 54 nastavka konstitutivnih sjednica od 15. aprila do 26. jula 2025, koji nisu rezultirali konstituisanjem zakonodavne institucije.

Na izborima u februaru Pokret Samoopredjeljenje dobio je najviše mjesta u parlamentu, ali nedovoljno za samostalno formiranje vlasti.


