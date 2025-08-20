REGIJA
Nastavljena blokada suda i tužilaštva u Novom Sadu, policija odgurala demonstrante
Blokada zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu nastavljena je i u srijedu od 6 sati za kada su građani pozvani da se okupe, ali je oko 7.30 policija sklonila blokadu, nakon što se pojavila u opremi za razbijanje demonstracija.
20 August 2025

Jedan od policajaca je s megafona rekao okupljenima da se sklone i da prestanu s narušavanjem javnog reda i mira, te da će u suprotnom morati da djeluju.

Nakon toga policijske snage su počele da potiskuju demonstrante sa ulaza u zgradu, pri čemu su gurali i novinare.

Nakon toga je postavljen kordon tako da zaposleni mogu nesmetano da ulaze na glavni ulaz zgrade, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE) pisanje agencije Beta. Sa dvorišne strane zgrade na kapiji je katanac, a policajci su u dvorištu zgrade pravosudnih organa.

I danas je bilo planirano, kao juče, da budu blokirani i sud i tužilaštvo u Novom Sadu do kraja radnog vremena, odnosno do 15 sati. 

Na blokadu su pozvali studenti u blokadi novosadskih fakulteta i zborovi građana jer traže ukidanje pritvora za sve osobe privedene tokom prethodnih dana.

Tokom blokade 19. augusta priveden je pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović i aktivistkinja Pokreta slobodnih građana Isidora Čeleketić.

Osumnjičeni su za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati, navodi RSE.

IZVOR:FENA
