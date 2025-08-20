Jedan od policajaca je s megafona rekao okupljenima da se sklone i da prestanu s narušavanjem javnog reda i mira, te da će u suprotnom morati da djeluju.

Nakon toga policijske snage su počele da potiskuju demonstrante sa ulaza u zgradu, pri čemu su gurali i novinare.

Nakon toga je postavljen kordon tako da zaposleni mogu nesmetano da ulaze na glavni ulaz zgrade, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE) pisanje agencije Beta. Sa dvorišne strane zgrade na kapiji je katanac, a policajci su u dvorištu zgrade pravosudnih organa.

I danas je bilo planirano, kao juče, da budu blokirani i sud i tužilaštvo u Novom Sadu do kraja radnog vremena, odnosno do 15 sati.