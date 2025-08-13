Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u srijedu svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu "vrlo teškim posljedicama" ako ne pristane na okončanje rata u Ukrajini tokom njihovog predstojećeg samita na Aljasci.

Na pitanje hoće li se Rusija suočiti s posljedicama ako Putin ne pristane na okončanje sukoba, Trump je novinarima rekao: "Da, hoće."

"Suočit će se s vrlo ozbiljnim posljedicama", rekao je tokom govora u Kennedy Centru u Washingtonu.