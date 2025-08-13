13 August 2025
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u srijedu svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu "vrlo teškim posljedicama" ako ne pristane na okončanje rata u Ukrajini tokom njihovog predstojećeg samita na Aljasci.
Na pitanje hoće li se Rusija suočiti s posljedicama ako Putin ne pristane na okončanje sukoba, Trump je novinarima rekao: "Da, hoće."
"Suočit će se s vrlo ozbiljnim posljedicama", rekao je tokom govora u Kennedy Centru u Washingtonu.
Izjava je uslijedila samo nekoliko sati nakon što je Trump učestvovao u virtualnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim evropskim liderima, za koji je američki predsjednik rekao da je bio "vrlo dobar".
"Ocijenio bih ga s 10, znate, vrlo, vrlo prijateljski", rekao je.