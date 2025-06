Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se s ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goranom Vesićem s kojim je razgovarao o jačanju željezničkih i cestovnih veza, ubrzavanju realizacije projekta izgradnje autoputa Sarajevo – Beograd te drugim projektima iz nadležnosti dvaju ministarstava.

Forto je nakon sastanka izjavio je da će Bosna i Hercegovina zajedno s Vladom Srbije aplicirati za bespovratna sredstva Evropske unije i finansiranje izgradnja pruge koja se proteže od Banjaluke, preko Doboja, Tuzle, Zvornika i dalje u Srbiju, kao i rekonstrukcije mostova koji povezuju dvije zemlje.

“Razgovarali smo i o digitalizacije transportnih vozila, koje postaju neka vrsta birokratskog tereta. Želimo da to liberalizujemo i napravimo iskorak u digitalnom smislu, koji nisu napravile ni neke države koje su ekonomski razvijenije”, istakao je Forto.

Najavio je da će 5. jula u Brčkom biti održana konferencija na temu povezivanja sa Beogradom, posebno kada je riječ o pitanjima koje BiH treba riješiti, a to je autoput Orašje - Brčko - Tuzla i određivanje trase.

“Moramo napraviti zamah u kojem će biti potpuno normalno da radimo stotine kilometara pruge i ceste u svakom trenutku”, rekao je Forto.

Dodao je da je potrebno utvrditi trase prema Tuzli i Bijeljini kada je u pitanju projekat autoputa Sarajevo - Beograd.

“Tuzla je ključna. Kako ćemo uvezati Tuzlu, kako ide Tuzla prema Brčkom i kako ide dalje prema istoku. Sarajevo - Tuzla je sastavni dio ovog pitanja. O svemu tome razgovaramo 5. jula u Brčkom”, kazao je Forto.

Vesić je izjavio da je u Sarajevo došao kako bi s bh. delegacijom razgovarao o konkretnim projektima s ciljem saobraćajnog povezivanja regiona.

“Naš cilj je da se povežemo sa svim susjedima. BiH je sasvim sigurno jedan od naših najvažnijih susjeda i prioritet kada je u pitanju povezivanje. Srbija i BiH će u narednih nekoliko godina biti povezane sa dva autoputa i dvije brze saobraćajnice. To čak nije bilo ni u Jugoslaviji. Iz ne znam kojih razloga nije bilo puno povezivanja. To će donijeti dobro građankama i građanima obje države. Prvi naš autoput je autoput Beograd - Sarajevo. Do kraja ove godine ćemo završiti svoj dio od Sremske Rače do Kuzmina, to je dodatnih 19 kilometara i tu se radi integrisan zajednički granični prelaz BiH i Srbije na srpskoj strani, koji će biti pušten 2025. godine”, rekao je Vesić.

Dodao je da BiH treba završiti svoj dio kako bi Beograd i Sarajevo konačno bili povezani autoputem.

Naglasio je da će do kraja sljedeće godine Srbija završiti još jednu brzu saobraćajnicu, s jednim odvojkom koji će također povezati BiH i njegovu zemlju.

“U ovom trenutku radimo autoput Ruma - Šabac i brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica i to je veza sa graničnim prelazom Šepak. Ta će saobraćajnica biti završena do kraja sljedeće godine”, rekao je Vesić.

Dodao je da Srbija treba do kraja godine završiti 61 kilometar dugu trasu autoputa do Požege, koji će biti tačka spajanja s BiH.

“Od Požege kreću dva autoputa, jedan prema BiH, prema Višegradu, a drugi prema Crnoj Gori”, kazao je Vesić, ističući da je riječ o veoma zahtjevnom projektu koji uključuje izgradnju 132 mosta i 27 tunela.

Istakao je i da će BiH i Srbija biti prve u Evropi koje uvode e-transportni list.

“To znači da ćemo razmjenjivati podatke o sadržaju transportnih listova i na granici će biti dovoljno da se samo skenira barkod i neće biti potrebne bilo kakve procedure”, pojasnio je Vesić.

Rekao je da je sada na Evropskoj uniji da pokažu podršku projektima BiH i Srbije koje su se, kako je kazao, pokazale kao zemlje koje se znaju dogovoriti.

“Ovo je neka vrsta testa za EU koliko će podržati naše zajedničke projekte. Vjerujem da možemo biti uspješni. Ovo pokazuje da kada zajednički nastupamo pred drugima, da možemo imati više uspjeha”, poručio je srbijanski ministar.