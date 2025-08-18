Predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan objavio je svoju prvu objavu na mreži NEXT Sosyal u ponedjeljak.

U prvoj objavi na turskoj platformi društvenih medija NEXT Sosyal, Erdogan je citirao stihove pjesnika Erdema Bayazita u kojima se najavljuje skoro svitanje novog dana i nicanje cvijeta između betonskih zidova.