18 August 2025
Predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan objavio je svoju prvu objavu na mreži NEXT Sosyal u ponedjeljak.
U prvoj objavi na turskoj platformi društvenih medija NEXT Sosyal, Erdogan je citirao stihove pjesnika Erdema Bayazita u kojima se najavljuje skoro svitanje novog dana i nicanje cvijeta između betonskih zidova.
Preporučeno
“Jeste li spremni?“, upitao je Erdogan.
U svojoj objavi, predsjednik je također uključio hashtag “Počinjemo“, zajedno s emotikonima turske zastave, Zemlje i rakete.