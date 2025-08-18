TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Predsjednik Erdogan objavio prvi post na novoj turskoj platformi društvenih medija NEXT Sosyal
Jeste li spremni?, pitao je Erdogan u prvoj objavi na turskoj platformi društvenih medija.
Predsjednik Erdogan objavio prvi post na novoj turskoj platformi društvenih medija NEXT Sosyal
“Jeste li spremni?“, upitao je Erdogan. / AA
18 August 2025

Predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan objavio je svoju prvu objavu na mreži NEXT Sosyal u ponedjeljak.

U prvoj objavi na turskoj platformi društvenih medija NEXT Sosyal, Erdogan je citirao stihove pjesnika Erdema Bayazita u kojima se najavljuje skoro svitanje novog dana i nicanje cvijeta između betonskih zidova.

Preporučeno

“Jeste li spremni?“, upitao je Erdogan.

U svojoj objavi, predsjednik je također uključio hashtag “Počinjemo“, zajedno s emotikonima turske zastave, Zemlje i rakete.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us