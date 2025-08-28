Hamas je u srijedu pozdravio deklaraciju Vijeća sigurnosti UN-a, kojoj se protivio samo SAD, a koja poziva na trenutni i bezuvjetni prekid vatre u Pojasu Gaze.
Palestinska grupa otpora je u saopštenju navela da kontinuirano protivljenje Washingtona obavezujućim rezolucijama Vijeća sigurnosti čini ga "punopravnim partnerom u zločinu protiv našeg naroda".
Hamas naglašava da je izgladnjivanje oružje zabranjeno međunarodnim pravom i razotkriva "zločin (izraelske) okupacije u Gazi".
Vijeće je istaklo katastrofalnu humanitarnu situaciju i rizik od gladi, posebno za djecu i civile.
Deklaraciju je opisalo kao "napredni korak", pokazujući široki međunarodni konsenzus koji osuđuje genocid i korištenje izgladnjivanja u enklavi.
Grupa je pozvala Vijeće da preduzme konkretne mjere kako bi odvratila vladu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i prisilila je da zaustavi "brutalni rat istrebljenja".
Također je pozvala da izraelski lideribudu privedeni pravdi i odgovaraju za "zločine protiv čovječnosti i genocid u Gazi".
Ukupno, 14 članica Vijeća sigurnosti oštro je osudilo "upotrebu gladi kao ratnog oružja", što je, kako su rekli, "jasno zabranjeno međunarodnim humanitarnim pravom".
Pozvali su "na trenutno, bezuvjetno i trajno primirje", oslobađanje svih talaca koji su ostali u Gazi i povećanje humanitarne pomoći.
SAD je bio jedini član VSUN-a koji se suzdržao od potpisivanja deklaracije, u kojoj se navodi da Izrael mora "odmah i bezuvjetno ukinuti sva ograničenja na dostavu pomoći" i poziva ga "da odmah poništi odluku o daljnjem proširenju svoje vojne operacije u Gazi s ciljem preuzimanja grada Gaze".
Vijeće se sastalo u srijedu kako bi razgovaralo o humanitarnoj katastrofi u Gazi, a zvaničnici UN-a i humanitarne organizacije su upozorili da se glad širi opkoljenom teritorijom.
Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo je u srijedu smrt još 10 ljudi od gladi, uključujući dvoje djece, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 313. To uključuje 119 djece.
Potpuna blokada Gaze od strane Izraela, koja je na snazi od početka marta, stvorila je katastrofalne uvjete za njenih 2,4 miliona stanovnika, što je dovelo do gladi, široko rasprostranjenih bolesti i kolapsa osnovnih službi.
Izrael je ubio skoro 63.000 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.