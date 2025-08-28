RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Hamas pozdravio poziv Vijeća sigurnosti UN-a na prekid vatre u Gazi, osudio protivljenje SAD-a
Palestinska grupa otpora je u saopštenju navela da kontinuirano protivljenje Washingtona obavezujućim rezolucijama Vijeća sigurnosti čini ga "punopravnim partnerom u zločinu protiv našeg naroda".
Hamas pozdravio poziv Vijeća sigurnosti UN-a na prekid vatre u Gazi, osudio protivljenje SAD-a
Vijeće je istaklo katastrofalnu humanitarnu situaciju i rizik od gladi, posebno za djecu i civile. / AA
28 August 2025

Hamas je u srijedu pozdravio deklaraciju Vijeća sigurnosti UN-a, kojoj se protivio samo SAD, a koja poziva na trenutni i bezuvjetni prekid vatre u Pojasu Gaze.

Palestinska grupa otpora je u saopštenju navela da kontinuirano protivljenje Washingtona obavezujućim rezolucijama Vijeća sigurnosti čini ga "punopravnim partnerom u zločinu protiv našeg naroda".

Hamas naglašava da je izgladnjivanje oružje zabranjeno međunarodnim pravom i razotkriva "zločin (izraelske) okupacije u Gazi".

Vijeće je istaklo katastrofalnu humanitarnu situaciju i rizik od gladi, posebno za djecu i civile.

Deklaraciju je opisalo kao "napredni korak", pokazujući široki međunarodni konsenzus koji osuđuje genocid i korištenje izgladnjivanja u enklavi.

Grupa je pozvala Vijeće da preduzme konkretne mjere kako bi odvratila vladu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i prisilila je da zaustavi "brutalni rat istrebljenja".

Također je pozvala da izraelski lideribudu privedeni pravdi i odgovaraju za "zločine protiv čovječnosti i genocid u Gazi".

Ukupno, 14 članica Vijeća sigurnosti oštro je osudilo "upotrebu gladi kao ratnog oružja", što je, kako su rekli, "jasno zabranjeno međunarodnim humanitarnim pravom".

Pozvali su "na trenutno, bezuvjetno i trajno primirje", oslobađanje svih talaca koji su ostali u Gazi i povećanje humanitarne pomoći.

Preporučeno

SAD je bio jedini član VSUN-a koji se suzdržao od potpisivanja deklaracije, u kojoj se navodi da Izrael mora "odmah i bezuvjetno ukinuti sva ograničenja na dostavu pomoći" i poziva ga "da odmah poništi odluku o daljnjem proširenju svoje vojne operacije u Gazi s ciljem preuzimanja grada Gaze".

Vijeće se sastalo u srijedu kako bi razgovaralo o humanitarnoj katastrofi u Gazi, a zvaničnici UN-a i humanitarne organizacije su upozorili da se glad širi opkoljenom teritorijom.

Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo je u srijedu smrt još 10 ljudi od gladi, uključujući dvoje djece, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 313. To uključuje 119 djece.

Potpuna blokada Gaze od strane Izraela, koja je na snazi ​​od početka marta, stvorila je katastrofalne uvjete za njenih 2,4 miliona stanovnika, što je dovelo do gladi, široko rasprostranjenih bolesti i kolapsa osnovnih službi.

Izrael je ubio skoro 63.000 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us