Hamas je u srijedu pozdravio deklaraciju Vijeća sigurnosti UN-a, kojoj se protivio samo SAD, a koja poziva na trenutni i bezuvjetni prekid vatre u Pojasu Gaze.

Palestinska grupa otpora je u saopštenju navela da kontinuirano protivljenje Washingtona obavezujućim rezolucijama Vijeća sigurnosti čini ga "punopravnim partnerom u zločinu protiv našeg naroda".

Hamas naglašava da je izgladnjivanje oružje zabranjeno međunarodnim pravom i razotkriva "zločin (izraelske) okupacije u Gazi".

Vijeće je istaklo katastrofalnu humanitarnu situaciju i rizik od gladi, posebno za djecu i civile.

Deklaraciju je opisalo kao "napredni korak", pokazujući široki međunarodni konsenzus koji osuđuje genocid i korištenje izgladnjivanja u enklavi.

Grupa je pozvala Vijeće da preduzme konkretne mjere kako bi odvratila vladu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i prisilila je da zaustavi "brutalni rat istrebljenja".

Također je pozvala da izraelski lideribudu privedeni pravdi i odgovaraju za "zločine protiv čovječnosti i genocid u Gazi".

Ukupno, 14 članica Vijeća sigurnosti oštro je osudilo "upotrebu gladi kao ratnog oružja", što je, kako su rekli, "jasno zabranjeno međunarodnim humanitarnim pravom".

Pozvali su "na trenutno, bezuvjetno i trajno primirje", oslobađanje svih talaca koji su ostali u Gazi i povećanje humanitarne pomoći.