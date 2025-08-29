Priznanje Države Palestine moglo bi utrti put razvoju priobalnih plinskih polja, uključujući Marinu Gaza, koja posjeduje procijenjenih 30-35 milijardi kubnih metara rezervi, kažu stručnjaci, iako politički i sigurnosni izazovi i dalje postoje.

Polje prirodnog plina "Gaza Marine" otkrila je 2000. godine britanska kompanija BG Group (British Gas), nakon dvije uspješne istražne bušotine. Sadrži procijenjenih bilion kubnih stopa (30-35 milijardi kubnih metara) plina i smatralo se glavnom prilikom za palestinsku energetsku nezavisnost i prihode.

U početku je BG Group imala 90 posto udjela u licenci, dok je palestinska kompanija Consolidated Contractors Company (CCC) imala 10 posto. Danas CCC i Palestina Investment Fund posjeduju licencu, koja je ostala nerazvijena više od dvije decenije uprkos obećanjima.

Michael Barron, nezavisni konsultant za pitanja transparentnosti i upravljanja, koji je radio na projektu Gaza Marine u različitim periodima od 2003. do 2014. godine kao menadžer za odnose s vladom za BG Group, rekao je da bi šire međunarodno priznanje Palestine moglo pomoći u promjeni pravnog i političkog okruženja.

"Priznanje Države Palestine ojačalo bi pravnu osnovu za razvoj polja Gaza Marine", rekao je Barron za Anadolu, dodajući da bi stvarni razvoj vjerovatno zahtijevao uspostavljanje nezavisne palestinske države.

Podvukao je da Izrael nikada nije tvrdio da ima suverenitet nad "Gaza Marine" ili vodama u kojima se nalazi. Međutim, napomenuo je da je Izrael u prošlosti blokirao razvojne napore.

"Polje bi moglo osigurati Palestini pouzdan izvor energije, a također i doprinijeti finansiranju obnove Gaze", rekao je Barron.

Promjena regionalnog energetskog pejzaža

Sohbet Karbuz, direktor za naftu i plin u Mediteranskoj organizaciji za energiju i klimu (OMEC), istakao je kako su promjene u regionalnoj energetskoj dinamici dodatno zakomplicirale budućnost "Gaza Marine."

„Uprkos ranim nadama, ponovljeni krugovi pregovora s Palestinom i Izraelom - ponekad posredovani od strane SAD-a i Velike Britanije - propali su bez dogovora“, objasnio je.

Zamah se nakratko vratio nakon Abrahamovog sporazuma iz 2020. i bliže izraelsko-egipatske energetske saradnje. U junu 2023. Izrael je odobrio razvoj u okviru konzorcija koji je predvodila egipatska državna firma EGAS, s planovima za početak proizvodnje do 2026. godine.