Priznanje Države Palestine moglo bi utrti put razvoju priobalnih plinskih polja, uključujući Marinu Gaza, koja posjeduje procijenjenih 30-35 milijardi kubnih metara rezervi, kažu stručnjaci, iako politički i sigurnosni izazovi i dalje postoje.
Polje prirodnog plina "Gaza Marine" otkrila je 2000. godine britanska kompanija BG Group (British Gas), nakon dvije uspješne istražne bušotine. Sadrži procijenjenih bilion kubnih stopa (30-35 milijardi kubnih metara) plina i smatralo se glavnom prilikom za palestinsku energetsku nezavisnost i prihode.
U početku je BG Group imala 90 posto udjela u licenci, dok je palestinska kompanija Consolidated Contractors Company (CCC) imala 10 posto. Danas CCC i Palestina Investment Fund posjeduju licencu, koja je ostala nerazvijena više od dvije decenije uprkos obećanjima.
Michael Barron, nezavisni konsultant za pitanja transparentnosti i upravljanja, koji je radio na projektu Gaza Marine u različitim periodima od 2003. do 2014. godine kao menadžer za odnose s vladom za BG Group, rekao je da bi šire međunarodno priznanje Palestine moglo pomoći u promjeni pravnog i političkog okruženja.
"Priznanje Države Palestine ojačalo bi pravnu osnovu za razvoj polja Gaza Marine", rekao je Barron za Anadolu, dodajući da bi stvarni razvoj vjerovatno zahtijevao uspostavljanje nezavisne palestinske države.
Podvukao je da Izrael nikada nije tvrdio da ima suverenitet nad "Gaza Marine" ili vodama u kojima se nalazi. Međutim, napomenuo je da je Izrael u prošlosti blokirao razvojne napore.
"Polje bi moglo osigurati Palestini pouzdan izvor energije, a također i doprinijeti finansiranju obnove Gaze", rekao je Barron.
Promjena regionalnog energetskog pejzaža
Sohbet Karbuz, direktor za naftu i plin u Mediteranskoj organizaciji za energiju i klimu (OMEC), istakao je kako su promjene u regionalnoj energetskoj dinamici dodatno zakomplicirale budućnost "Gaza Marine."
„Uprkos ranim nadama, ponovljeni krugovi pregovora s Palestinom i Izraelom - ponekad posredovani od strane SAD-a i Velike Britanije - propali su bez dogovora“, objasnio je.
Zamah se nakratko vratio nakon Abrahamovog sporazuma iz 2020. i bliže izraelsko-egipatske energetske saradnje. U junu 2023. Izrael je odobrio razvoj u okviru konzorcija koji je predvodila egipatska državna firma EGAS, s planovima za početak proizvodnje do 2026. godine.
„Ipak, sukob od 7. oktobra 2023. naglo je zamrznuo napredak. Sa procijenjenih 30-35 milijardi kubnih metara rezervi, Marina Gaza ostaje neiskorištena - njena budućnost je sada neizvjesna“, rekao je.
Karbuz je rekao da bi međunarodno priznanje Palestine ne samo potvrdilo njena zakonska prava nad rezervama i resursima gasa na moru, već bi i pružilo osnovu za razgraničenje pomorskih granica i potencijalne zahtjeve za tranzitne naknade za Istočnomediteranski gasovod (EMG).
„Ipak, sve dok sigurnosna situacija ostane neizvjesna i nestabilna, Gaza Marine i svako buduće istraživanje na moru vjerovatno će ostati efektivno neinvestibilno - nasukana imovina suspendovana između zakonskih prava i geopolitičke nesigurnosti“, rekao je.
Karbuz je dodao da Izrael "ne žudi" za "Gaza Marine", s obzirom na svoja veća otkrića plina.
"Međutim, ono što je u pitanju jeste da bi puna kontrola nad Gazom omogućila Izraelu da unaprijedi istraživačke i infrastrukturne projekte u spornim pomorskim zonama - područjima gdje su suverena prava i dalje osporavana, a energetski ulozi su strateški", upozorio je Karbuz.
Ekonomski spas za Palestince
Oba stručnjaka su se složila da bi, pod stabilnim uslovima, projekat "Gaza Marine" mogao biti transformativan za Palestinu. Razvoj polja bi osigurao snabdijevanje električnom energijom, smanjio ovisnost o uvozu, generirao prijeko potrebne prihode i podržao obnovu u Gazi.
"U pravednom i trajnom miru, Palestina bi mogla imati ogromne koristi od razvoja plinskog polja Gaza Marine - kao snažnog izvora prihoda i dobavljača električne energije koji mijenja pravila igre", rekao je Karbuz.
Međutim, upozorio je da je partnerstvo s "Gaza Marine" zamršena mreža korporativnih interesa, političkih igrača i regionalnih igara moći.
"Ovo predstavlja ozbiljan rizik za osiguranje da se eksploatacija ovog ključnog resursa pretvori u opipljive koristi za palestinski narod. Drugim riječima, bez transparentnog upravljanja i jasnih mehanizama odgovornosti, to će izazvati zabrinutost oko toga ko će na kraju profitirati od najvrjednije priobalne imovine Gaze", dodao je.