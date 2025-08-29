Izraelska vojska je u petak proglasila grad Gazu, dom skoro milion Palestinaca, “opasnom borbenom zonom“, čime je efektivno uklonjena svaka privremena pauza u vojnim aktivnostima u tom području, saopćila je vojska.

Ovaj potez izraelske vojske uslijedio je uprkos gusto naseljenoj prirodi grada i tekućim humanitarnim krizama.

Vojska je saopštila da će nastaviti ofanzivne operacije protiv “terorističkih organizacija“, tvrdeći da podržava humanitarne napore u Pojasu Gaze.

Ovaj potez izlaže civile povećanoj opasnosti dok izraelske snage nastavljaju zračne napade, kopnene manevre i druge vojne aktivnosti širom grada, pogoršavajući razaranje koje je su nanijele godine blokade i kontinuirani napadi.