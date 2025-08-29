Izraelska vojska je u petak proglasila grad Gazu, dom skoro milion Palestinaca, “opasnom borbenom zonom“, čime je efektivno uklonjena svaka privremena pauza u vojnim aktivnostima u tom području, saopćila je vojska.
Ovaj potez izraelske vojske uslijedio je uprkos gusto naseljenoj prirodi grada i tekućim humanitarnim krizama.
Vojska je saopštila da će nastaviti ofanzivne operacije protiv “terorističkih organizacija“, tvrdeći da podržava humanitarne napore u Pojasu Gaze.
Ovaj potez izlaže civile povećanoj opasnosti dok izraelske snage nastavljaju zračne napade, kopnene manevre i druge vojne aktivnosti širom grada, pogoršavajući razaranje koje je su nanijele godine blokade i kontinuirani napadi.
Grupe za ljudska prava više puta su upozoravale da takve akcije u gusto naseljenim urbanim područjima predstavljaju kolektivnu kaznu i krše međunarodno pravo.
Izrael je ubio najmanje 63.000 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava sa glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.