RAT PROTIV GAZE
1 minuta čitanja
Izraelska vojska proglasila grad Gazu "opasnom borbenom zonom"
Ovaj potez stavlja blizu milion civila u ekstremnu opasnost u jeku nastavka izraelskih napada.
Izraelska vojska proglasila grad Gazu "opasnom borbenom zonom"
Vojska je saopštila da će nastaviti ofanzivne operacije protiv “terorističkih organizacija“, tvrdeći da podržava humanitarne napore u Pojasu Gaze. / AA
29 August 2025

Izraelska vojska je u petak proglasila grad Gazu, dom skoro milion Palestinaca, “opasnom borbenom zonom“, čime je efektivno uklonjena svaka privremena pauza u vojnim aktivnostima u tom području, saopćila je vojska.

Ovaj potez izraelske vojske uslijedio je uprkos gusto naseljenoj prirodi grada i tekućim humanitarnim krizama.

Vojska je saopštila da će nastaviti ofanzivne operacije protiv “terorističkih organizacija“, tvrdeći da podržava humanitarne napore u Pojasu Gaze.

Ovaj potez izlaže civile povećanoj opasnosti dok izraelske snage nastavljaju zračne napade, kopnene manevre i druge vojne aktivnosti širom grada, pogoršavajući razaranje koje je su nanijele godine blokade i kontinuirani napadi.

Preporučeno

Grupe za ljudska prava više puta su upozoravale da takve akcije u gusto naseljenim urbanim područjima predstavljaju kolektivnu kaznu i krše međunarodno pravo.

Izrael je ubio najmanje 63.000 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava sa glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us