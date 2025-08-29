Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u četvrtak navečer izjavio je da je svijet priznao stvarnost genocida u Gazi, ali da izraelski premijer Benjamin Netanyahu "pokušava to prikriti".

U intervjuu za turski TV kanal, Fidan je rekao da je palestinsko pitanje "rana koja krvari" za cijeli svijet i pozvao da se zaustavi glad koju je izazvao Izrael u Gazi.