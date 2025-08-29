Najmanje 21 Palestinac je ubijen, a nekoliko drugih je ranjeno u petak dok su izraelske snage izvodile zračne napade na više područja Pojasa Gaze, izvijestili su medicinski izvori.

U južnom dijelu Gaze, u Khan Younisu, pet osoba je ubijeno, a nekoliko ih je ranjeno kada su izraelske snage ciljale šatore u kojima su se nalazile raseljene porodice u području al-Mawasi.

Još pet osoba je ubijeno, a nekoliko ih je povrijeđeno nakon što je zračni napad pogodio stambenu kuću u naselju Tel al-Hawa u jugozapadnom dijelu grada Gaze.

Dalje na sjeveru, u području Al-Sudaniah, četiri osobe su ubijene, a nekoliko ih je ranjeno kada je Izrael ciljao šator u kojem su se nalazile raseljene porodice.

U centralnom dijelu Pojasa Gaze, dvije osobe su ubijene, a nekoliko ih je povrijeđeno u zračnom napadu na kuću u izbjegličkom kampu Al-Bureij.