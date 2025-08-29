RAT PROTIV GAZE
U novim izraelskim napadima u Gazi ubijen najmanje 21 Palestinac
Među ubijenima u petak ujutro su žene, djeca, raseljeni, objavili su medicinski izvori.
Još tri osobe su ubijene u napadima na povorku stanovnika u ulici Abu Husni u istom gradu. / AA
29 August 2025

Najmanje 21 Palestinac je ubijen, a nekoliko drugih je ranjeno u petak dok su izraelske snage izvodile zračne napade na više područja Pojasa Gaze, izvijestili su medicinski izvori.

U južnom dijelu Gaze, u Khan Younisu, pet osoba je ubijeno, a nekoliko ih je ranjeno kada su izraelske snage ciljale šatore u kojima su se nalazile raseljene porodice u području al-Mawasi.

Još pet osoba je ubijeno, a nekoliko ih je povrijeđeno nakon što je zračni napad pogodio stambenu kuću u naselju Tel al-Hawa u jugozapadnom dijelu grada Gaze.

Dalje na sjeveru, u području Al-Sudaniah, četiri osobe su ubijene, a nekoliko ih je ranjeno kada je Izrael ciljao šator u kojem su se nalazile raseljene porodice.

U centralnom dijelu Pojasa Gaze, dvije osobe su ubijene, a nekoliko ih je povrijeđeno u zračnom napadu na kuću u izbjegličkom kampu Al-Bureij.

U gradu Deir al-Balah, muškarac i njegova supruga su ubijeni, a nekoliko drugih je ranjeno kada je pogođena kuća u ulici Al-Salam.

Još tri osobe su ubijene u napadima na povorku stanovnika u ulici Abu Husni u istom gradu.

Izrael je od oktobra 2023. ubio najmanje 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

