Rođen u Istanbulu, 2007. godine Omar Bojčić dolazi u Bosnu i Hercegovinu, rodnu grudu svojih roditelja.

Iako se kao dječak suočava s problemom koji će u tinejdžerskim godinama eskalirati, nije dozvolio da ga on sputava u životu. Naprotiv, njegov „nedostatak“, kako sam kaže, tjera ga da svakodnevno bude sve bolji i uspješniji.

U 12. godini potpuno izgubio vid

Iako je rođen bez problema s vidom, u četvrtoj godini dobio je pljuskavice. Doktori su, kako ističe Bojčić za TRT Balkan, bili šokirani viđenim.

„Doktori su rekli da je to od 10 miliona slučajeva – jedan. Oni su rekli kako su to vidjeli samo u medicinskim enciklopedijama na fakultetu. Taj problem se pokušao riješiti brojnim operativnim zahvatima. Jedno vrijeme operacije su pružale željene rezultate, no stanje se opet pogoršavalo sve dok 2012. nisam potpuno ostao bez vida“.

No, ovaj mladić nije dozvolio da ga taj problem sputava.

Savim slučajno otkriva ljubav prema atletici koja će mu, vremenom, postati životni poziv.

2018. godine sa sarajevskim Centrom za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu odlazi u Češku u kojoj su bile organizirane igre za osobe s invaliditetom. Jedna od njih bila je i atletika.

„Trener koji nas je predvodio imao je informaciju da sam, prije nego što sam oslijepio, kratko trenirao atletiku, te je odlučio da me prijavi na određene trke. Na trci na 100 metara sam osvojio zlatnu medalju, a na trci na 400 metara srebro, te je tada uočeno da imam potencijala za ovu disciplinu. Istovremeno sam ja osvijestio da njegujem ljubav i strast prema atletici“, dodaje Bojčić za TRT Balkan.

Do sada je osvajao brojne medalje na svjetskim kupovima, a kao ovosezonski najbolji rezultat ističe osvajanje tri medalje u tri discipline na Svjetskom kupu u Maroku. Inače, ovo takmičenje u paraatletici pandam je takmičenju poput Dijamantske lige u atletici jer okuplja najbolje svjetske paraatletičare koji „traže normu i vizu“ za Paraolimpijske igre i svjetska prvenstva.

Planovi za budućnost

Omar se, uz pomoć svog tima, aktivno priprema za nadolazeću sezonu.

„Planiramo sezonu otvoriti u Dubaiju, i trenutno sam fokusiran isključivo na to. No, također se pripremamo i za Svjetsko prvenstvo u Japanu koje bi se trebalo održati u maju naredne godine, te za Paraolimpijske igre u Parizu zakazane za kraj ljeta“, zaključuje Bojčić za TRT Balkan.

Osim roditelja koji ga na njegovom putu svakodnevno podržavaju, Omaru je posebno bitna podrška vodiča Farisa Ibrahimpašića, nekadašnjeg prvaka Bosne i Hercegovine na 400 metara bez kojeg, kako sam ističe, ne bi mogao trenirati.

No, osim što je maksimalno posvećen sportu, Omar napore ulaže i u nauku. Redovan je student psihologije i veliki zaljubljenik u audioknjige.