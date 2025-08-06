Više od 14.800 pacijenata u Gazi i dalje hitno treba specijaliziranu medicinsku pomoć, upozorio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), pozivajući međunarodnu zajednicu da brzo djeluje.

"Pozivamo više zemalja da istupe u prihvatanje pacijenata i da se medicinske evakuacije ubrzaju svim mogućim putevima", rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus u izjavi objavljenoj na X-u u srijedu.

Apel je uslijedio nakon što je SZO u srijedu ujutro objavio da je omogućio medicinsku evakuaciju 15 kritično bolesne djece u Jordan, u pratnji 42 pratioca.

"Zahvaljujemo vladi i zdravstvenim radnicima Jordana što kontinuirano pružaju specijaliziranu njegu pacijentima iz Gaze, posebno djeci", rekao je Tedros.

SZO je više puta izrazio zabrinutost zbog preopterećenog i propadajućeg zdravstvenog sistema u Gazi, dok se bolnice bore s velikim brojem žrtava i ozbiljnim nedostatkom medicinskog materijala uslijed izraelskih napada koji i dalje traju.