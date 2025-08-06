Više od 14.800 pacijenata u Gazi i dalje hitno treba specijaliziranu medicinsku pomoć, upozorio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), pozivajući međunarodnu zajednicu da brzo djeluje.
"Pozivamo više zemalja da istupe u prihvatanje pacijenata i da se medicinske evakuacije ubrzaju svim mogućim putevima", rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus u izjavi objavljenoj na X-u u srijedu.
Apel je uslijedio nakon što je SZO u srijedu ujutro objavio da je omogućio medicinsku evakuaciju 15 kritično bolesne djece u Jordan, u pratnji 42 pratioca.
"Zahvaljujemo vladi i zdravstvenim radnicima Jordana što kontinuirano pružaju specijaliziranu njegu pacijentima iz Gaze, posebno djeci", rekao je Tedros.
SZO je više puta izrazio zabrinutost zbog preopterećenog i propadajućeg zdravstvenog sistema u Gazi, dok se bolnice bore s velikim brojem žrtava i ozbiljnim nedostatkom medicinskog materijala uslijed izraelskih napada koji i dalje traju.
Najnovija evakuacija dio je tekućih napora da se pacijenti prebace s opkoljene teritorije na liječenje u inostranstvu, ali je Tedros naglasio da je potrebno učiniti mnogo više kako bi se riješili razmjeri medicinske krize.
Izrael se suočava sa sve većim ogorčenjem zbog destruktivnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.000 ljudi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.